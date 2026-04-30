Инфантино открио хоће ли Иран играти на Мундијалу

Иран ће овог љета играти утакмице Свјетског фудбалског првенства у САД, како је и планирано, рекао је предсједник Свјетске фудбалске федерације Ђани Инфантино током обраћања на Конгресу Фифе у Ванкуверу.
Учешће Ирана је предмет неизвјесности откад су САД и Израел покренули војну интервенцију против Исламске Републике 28. фебруара.
Званичници Фудбалског савеза Ирана једини су од 211 чланица Фифе који не присуствују Конгресу у Канади, пренијела је агенција ПА медија.
Према сазнањима ове агенције, два делегата којима су канадске власти одобриле визе одлучила су да не учествују након што је још једном члану њихове групе онемогућен улазак у земљу, преноси "Срна".
