Хаос у БиХ: Масовна туча избила у угоститељском објекту

Извор:

Црна-хроника.инфо

27.12.2025

20:58

Коментари:

0
Хаос у БиХ: Масовна туча избила у угоститељском објекту
Фото: Printscreen/X

Сукоб је најприје започео у унутрашњем дијелу локала, након чега је дио учесника изашао испред објекта гд‌је је сукоб настављен

У ресторану и клубу “Гарденс” у Међугорју синоћ је дошло до физичког сукоба између више особа. Како наводе очевици, сукоб је најприје започео у унутрашњем дијелу локала, након чега је дио учесника изашао испред објекта гд‌је је сукоб настављен.

Остали гости који су се у том тренутку налазили у објекту наводе да је догађај изазвао узнемирење и прекид дружења, а поједини присутни снимили су немиле сцене мобилним телефонима, јавља Црна хроника.

Владимир Путин

Свијет

Путин: Заузели смо Мирноград и Гуљајполе

За сада није познато шта је претходило сукобу нити да ли је било повријеђених особа. Такођер, нема информација о евентуалној интервенцији надлежних служби.

Редакција је контактирала управу објекта и надлежне институције, те ће њихов одговор бити објављен чим буде достављен.

