Хаос у БиХ: Масовна туча избила у угоститељском објекту

Извор:
Црна-хроника.инфо
27.12.2025
20:58
Коментари:0
Сукоб је најприје започео у унутрашњем дијелу локала, након чега је дио учесника изашао испред објекта гдје је сукоб настављен
У ресторану и клубу “Гарденс” у Међугорју синоћ је дошло до физичког сукоба између више особа. Како наводе очевици, сукоб је најприје започео у унутрашњем дијелу локала, након чега је дио учесника изашао испред објекта гдје је сукоб настављен.
Остали гости који су се у том тренутку налазили у објекту наводе да је догађај изазвао узнемирење и прекид дружења, а поједини присутни снимили су немиле сцене мобилним телефонима, јавља Црна хроника.
Свијет
Путин: Заузели смо Мирноград и Гуљајполе
За сада није познато шта је претходило сукобу нити да ли је било повријеђених особа. Такођер, нема информација о евентуалној интервенцији надлежних служби.
Редакција је контактирала управу објекта и надлежне институције, те ће њихов одговор бити објављен чим буде достављен.
Tuča u Clubu & Restaurantu “Gardens” u Međugorju: Sukob nastavljen i ispred objekta pic.twitter.com/8Ma28Z0aZJ— Doznajemo (@Doznajemo) December 27, 2025
Хроника
4 ч1
Хроника
6 ч0
Хроника
8 ч0
Хроника
9 ч3
Најновије
Најчитаније
22
06
22
01
21
44
21
35
21
30
Тренутно на програму