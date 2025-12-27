Незапамћена трагедија у Крушевцу: Ово је Александар који је убио родитеље, па затим скочио са зграде

Извор:
Србија је занијемила пред новим сазнањима о незапамћеној трагедији у Крушевцу.
Како незванично сазнајемо, Александар В. (36), који је ножем усмртио оца, познатог љекара у пензији др Драгана В., и своју мајку у стану у Крушевцу.
Ова информација баца потпуно ново свјетло на злочин, с обзиром на то да је Александар био угледни члан друштва и високо позиционирани руководилац. Чињеница да особа на таквој позицији, без икаквог полицијског досијеа или историје насиља, почини овакав "крвави пир", оставила је његове сараднике и суграђане у потпуном шоку.
Незапамћена породична трагедија: Убио родитеље у стану, па скочио са зграде
Подсјетимо, трагедија је откривена након што је Александар скочио са седмог спрата зграде у којој је живио са родитељима. Када су ватрогасци развалили врата стана, затекли су сцену која се не заборавља – унутрашњост дома била је натопљена крвљу. Вјерује се да су отац и мајка покушали да се спасу и побјегну од сина, али их је он сустигао и нанио им бројне смртоносне повреде ножем по цијелом тијелу.
У Крушевцу влада опсадно стање и невјерица. Др Драган В. био је један од најцјењенијих љекара у граду, а успјех његовог сина у професионалној каријери никако није наговјештавао овакав ужас. Шта је натјерало младог функционера да у тренутку "помрачења ума" уништи и родитеље и себе, утврдиће истрага и обдукција која је у току.
3 ч1
4 ч0
5 ч0
5 ч0
