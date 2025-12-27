Слетио са цесте и погинуо у Власеници

Извор:
АТВ
27.12.2025
11:29

На подручју Власенице се јутрос, око 7.30 догодила саобраћајна несрећа у којој је слијетањем аудија са коловоза страдала једна особа из ове локалне заједнице.
Из Полицијске управе Зворник су саопштили да је страдало лице З.К. из Власенице.
"Увиђајем је руководио дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Источно Сарајево, а исти су извршили полицијски службеници Полицијске станице Власеница. Рад на документовању саобраћајне незгоде је у току", навели су из полиције.
