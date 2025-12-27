Logo
Слетио са цесте и погинуо у Власеници

АТВ

АТВ

27.12.2025

11:29

Policija Republike Srpske Policija RS
Фото: АТВ

На подручју Власенице се јутрос, око 7.30 догодила саобраћајна несрећа у којој је слијетањем аудија са коловоза страдала једна особа из ове локалне заједнице.

Из Полицијске управе Зворник су саопштили да је страдало лице З.К. из Власенице.

Хроника

Нова језива саобраћајка у Српској: Двије особе повријеђене, ухапшен пијани возач

"Увиђајем је руководио дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Источно Сарајево, а исти су извршили полицијски службеници Полицијске станице Власеница. Рад на документовању саобраћајне незгоде је у току", навели су из полиције.

