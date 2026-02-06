Особа из најужег Трамповог круга: Ко је Каролин Ливит која се састала са делегацијом Српске

Извор:
Делегација Републике Српске састала се данас са Каролин Ливит, прес-секретарком предсједника Доналда Трампа.
Састанак, одржан у Бијелој кући, са једном од ближих Трампових сарадница свакако је потврда одличих односа нове америчке администрације и руководства Српске.
Ливит, и као портпарол Бијеле куће и као савјетник за медије, свакако је особа која ужива велико повјерење америчког предсједника.
Захваљујући својој позицији, Ливит је често била у првом плану јавних обраћања у име предсједника Трампа, штитећи његове политичке ставове и одговарајући на тешка питања медија, који по обичају "ударају" по републиканском предсједнику.
Њена способност да снажно заступа администрацију и све оно за шта се МАГА (Make America Great Again) покрет залаже, није прошло незапажено ни након именовања.
"Керолајн је паметна, чврста и показала се као веома ефикасан комуникатор", рекао је Трамп.
Као портпарол Трампове администрације Ливит има кључну улогу у обликовању порука које упућује Бијела кућа, објашњавању политичких одлука и одбрани политике предсједника пред јавности. Аналитичари су сагласни да јој је Трамп указао велику повјерење када ју је именовао на једну од највидљивијих позиција у влади.
Рођена у Њу Хемпширу, Ливит је студирала комуникације и политичке науке на колеџу Сент Анселм, католичком колеџу у својој матичној држави.
Док је још била на студијама, стажирала је у Фокс њузу и у Трамповој прес-служби Бијеле куће. За Politico је 2020. године рекла да је кроз та искуства стекла свој „први увид у свијет штампе“, што ју је, како је навела, навело да настави каријеру у области односа с медијима.
Ливит је почела да ради у својој првој Бијелој кући убрзо након што је дипломирала 2019. године, најприје као предсједнички писац, а касније као помоћница секретара за штампу, наводи се на интернет-страници њене кандидатуре за Конгрес 2022. године.
„Помагала сам у припреми секретарке за штампу Кејли Мекенени за брифинге под високим притиском и борила се против пристрасних мејнстрим медија“, наводи се на њеном сајту.
Након што је напустила Бијелу кућу, Ливит је била директорка комуникација Елиз Стефаник, истакнуте републиканске конгресменке коју је новоизабрани предсједник Доналд Трамп именовао за амбасадорку Сједињених Америчких Држава при Уједињеним нацијама. Керолин је напустила ту функцију како би се кандидовала за Конгрес, освојивши републиканску номинацију за први конгресни округ Њу Хемпшира 2022. године, али је на општим изборима поражена од демократе Криса Папаса.
Ливит се представила као снажан заговорник спровођења закона и чврстих граница, укључујући „нулту толеранцију на илегалну имиграцију“, истичући да ће радити на томе да се обезбиједи завршетак граничног зида.
У јануару 2024. године придружила се Трамповој трећој кандидатури за предсједника САД као секретарка за штампу његове кампање.
Изабрана за најмлађег секретара за штампу Бијеле куће у историји САД. Претходни рекордер био је Рон Зиглер, кога је на ту позицију 1969. године именовао предсједник Ричард Никсон, када је имао 29 година.
