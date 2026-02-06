Logo
Убиство потресло Њемачку: Малољетник избо вршњака, полиција трага за њим

СРНА

06.02.2026

19:37

0
Убиство потресло Њемачку: Малољетник избо вршњака, полиција трага за њим
Фото: cottonbro studio/Pexels

Њемачка полиција трага за седамнаестогодишњакињом из Кастроп-Рауксела због сумње да је 14. јануара убила вршњака.

Тешко повријеђеног и крвавог младића тог дана пронашао је један возач у близини напуштене куће. Младић је био без свијести и, упркос покушајима реанимације, преминуо је од убодне ране на врату.

Осумњичена је у почетку тврдила да је нападнута с леђа док је ишла на часове вожње, али је касније признала да се заправо састала са младићем на тераси напуштене куће.

Испричала је да су се она и младић познавали и да су били у контакту, али да је тај сусрет прећутала јер се бојала реакције родитеља, преноси њемачки лист "Ди велт".

Дјевојка је рекла да је младић током сусрета постао насртљив и да ју је покушао силовати, те да је тада зграбила оштар предмет и убола га без намјере да га убије.

Након те изјаве пуштена је на слободу, али је девет дана касније дошло до великог преокрета, јер је детаљна анализа њеног мобилног телефона показала да није дјеловала у самоодбрани, већ да је младића планирала убити.

Општински суд у Дортмунду је 23. јануара издао налог за њено хапшење, али је осумњичена нестала.

Државни тужилац Хенер Крусе потврдио је да је у близини мјеста злочина, на једном дјечијем игралишту пронађен нож који би могао бити оружје којим је почињено убиство, па се спроводи истрага да ли на њему има трагова који би га повезали са кривичним дјелом.

Њемачка

Убиство

zločini

