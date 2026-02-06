Откривено како је убијен син Гадафија: Обезбјеђење напустило кућу сат и по прије напада

Извор:
Агенције
06.02.2026
18:21
Сајф ал-Ислам Гадафи, син некадашњег лидера Либије Моамера Гадафија, убијен је у уторак у својој кући у либијском граду Зинтан.
Сада су се појавили и детаљи који описују како је до тога дошло.
Обезбјеђење сина бившег либијског лидера Муамера Гадафија, напустило је његов дом сат и по прије напада, тврди извор из истражног комитета у изјави за телевизију Ал Арабиа.
Према наводима извора, нападачи су испалили „19 хитаца, од којих је један био у главу“.
Он је такође истакао да су „камере за видео-надзор радиле током напада“.
Сејф ал Ислам, други син лидера Џамахирије, убијен је 3. фебруара у својој кући у 53. години живота. Иако није обављао државне функције, имао је значајну улогу у спољнополитичким преговорима прије пада режима 2011. године.
Након догађаја Арапског прољећа у Либији био је осуђен на смртну казну, али је пресуда касније укинута. Године 2021. кандидовао се за предсједника државе, у вријеме покушаја одржавања парламентарних и предсједничких избора.
Његова кандидатура изазвала је подијељене реакције – у појединим регионима одржани су протести, док су други у њему видели политичара који би могао поново да уједини земљу.
