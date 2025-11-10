Гадафи мртав, спомињу се милиони, а Саркози изашао након 20 дана

Извор:
Апелациони суд у Паризу усвојио је данас захтјев бившег предсједника Француске Николе Саркозија да буде пуштен на условну слободу, а он је нешто више од сат времена након изрицања одлуке напустио затвор Ла Санте, гдје је провео 20 дана.
У пресуди се наводи да "не постоји ризик од прикривања доказа, притисака или саучесништва" и да "продужени притвор није оправдан", преноси "Фигаро".
Саркозију је додијељен судски назор, што значи да неће моћи да напушта Француску.
Поред тога, забрањено му је и да контактира министра правде Француске Жерала Дарманена, који га је посјетио у затвору крајем октобра.
Саркози је од суда затражио да буде пуштен на условну слободу док чека резултат на своју жалбу на затворску казну, само неколико недјеља након што је почео издржавање петогодишње затворске казне за завјеру ради прикупљања средстава за предизборну кампању из Либије.
У обраћању на саслушању путем видео-линка из затвора, Саркози је рекао је да ће поштовати сваку одлуку правосуђа, ако буде пуштен на слободу.
Говорећи о боравку у затвору, Саркози је рекао да је "заиста тешко, као што мора бити за сваког притвореника", и да је "исцрпљујуће".
Његова супруга, бивша манекенка Карла Бруни, у судници се појавила у дискретној одјевној комбинацији, са тамним наочарима за сунце, без и најмањег наговештаја било какве емоције, а била је у друштву Пјера и Жана Саркозија, његових синова из првог брака.
Његов трећи син Луј Саркози, који је постао отац 23. октобра, и његова млађа сестра Ђулија (14) нису били присутни у судници.
Бивши конзервативни предсједник проглашен је кривим за недозвољено прикупљање средстава за кампању на предсједничким изборима 2007. године, које је добио од покојног либијског лидера Моамера Гадафија.
Он је ослобођен свих осталих оптужби, укључујући оне за корупцију и примање незаконитог финансирања кампање.
Јавни тужилац је данас такође препоручио да се Саркози ослободи, али да се стави под строги судски надзор са забраном контакта са другим оптуженим особама и сведоцима који су учествовали у поступку.
Саркози је досљедно негирао да је починио било каква кривична дјела, наводећи да је жртва освете и мржње.
