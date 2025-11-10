Извор:
Агенције
10.11.2025
16:03
Коментари:0
Владимир Зеленски води Украјину ка уништењу земље и њеног народа, изјавио је бивши премијер Украјине Николај Азаров, који је био на тој функцији од 2010. до 2014. године.
"Зеленски је на власти већ шест и по година... Његова лична судбина не занима, али ако остане на власти, то ће значити наставак разарања Украјине и уништења њеног народа. Ако до људи не може да допре ова једноставна истина – нека онда бирају кога хоће, чак и Зеленског", написао је он на свом Телеграму.
Бивши украјински премијер је додао да ће се становници Украјине неизбежно суочити са истим оним што добијају већ посљедњих шест и по година, уколико садашњи шеф кијевског режима успије да задржи власт.
"Зашто то говорим? Зато што сам 2013–2014. године, када је почео Мајдан, више пута наступао на телевизији и на митинзима, износио разумне аргументе и објашњења. Али они који су стајали на Мајдану уопште нису прихватали те аргументе", нагласио је Азаров.
Он је упитао присталице Мајдана да ли су добили "своју кафу у Паризу, оперу у Бечу, диван живот и чипкасте гаћице".
"Јесте ли све то добили? Хоћете ли и даље то исто да добијате?", написао је бивши украјински премијер.
Предсједнички избори у Украјини је требало да се одрже 31. марта 2024. године, али су отказани због ванредног стања и опште мобилизације у земљи. Зеленски је навео да гласање није благовремено. Ипак, његов предсједнички мандат је истекао још 20. маја прошле године, али званични Кијев инсистира на томе да шеф режима остаје легитиман до избора новог лидера државе.
Руски предсједник Владимир Путин је, са своје стране, изјавио да је цијела вертикала власти у Украјини нелегитимна због Зеленског. Шеф руске државе је нагласио да од кијевске стране преговоре може водити било који овлашћени представник, али да документе може потписивати само легитимна власт.
Свијет
1 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
2 ч0
Најновије
Најчитаније
16
44
16
29
16
27
16
22
16
07
Тренутно на програму