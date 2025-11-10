Logo
Large banner

Бивши премијер Украјине: Зеленски води земљу у пропаст

Извор:

Агенције

10.11.2025

16:03

Коментари:

0
Бивши премијер Украјине: Зеленски води земљу у пропаст
Фото: Танјуг/АП

Владимир Зеленски води Украјину ка уништењу земље и њеног народа, изјавио је бивши премијер Украјине Николај Азаров, који је био на тој функцији од 2010. до 2014. године.

"Зеленски је на власти већ шест и по година... Његова лична судбина не занима, али ако остане на власти, то ће значити наставак разарања Украјине и уништења њеног народа. Ако до људи не може да допре ова једноставна истина – нека онда бирају кога хоће, чак и Зеленског", написао је он на свом Телеграму.

Бивши украјински премијер је додао да ће се становници Украјине неизбежно суочити са истим оним што добијају већ посљедњих шест и по година, уколико садашњи шеф кијевског режима успије да задржи власт.

"Зашто то говорим? Зато што сам 2013–2014. године, када је почео Мајдан, више пута наступао на телевизији и на митинзима, износио разумне аргументе и објашњења. Али они који су стајали на Мајдану уопште нису прихватали те аргументе", нагласио је Азаров.

Он је упитао присталице Мајдана да ли су добили "своју кафу у Паризу, оперу у Бечу, диван живот и чипкасте гаћице".

"Јесте ли све то добили? Хоћете ли и даље то исто да добијате?", написао је бивши украјински премијер.

Предсједнички избори у Украјини је требало да се одрже 31. марта 2024. године, али су отказани због ванредног стања и опште мобилизације у земљи. Зеленски је навео да гласање није благовремено. Ипак, његов предсједнички мандат је истекао још 20. маја прошле године, али званични Кијев инсистира на томе да шеф режима остаје легитиман до избора новог лидера државе.

Руски предсједник Владимир Путин је, са своје стране, изјавио да је цијела вертикала власти у Украјини нелегитимна због Зеленског. Шеф руске државе је нагласио да од кијевске стране преговоре може водити било који овлашћени представник, али да документе може потписивати само легитимна власт.

Подијели:

Тагови:

Владимир Зеленски

Украјина

Kijev

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Јака експлозија, полиција поставила кордон и обуставила саобраћај

Свијет

Јака експлозија, полиција поставила кордон и обуставила саобраћај

1 ч

0
Стравична несрећа: 79 хоспитализованих након судара два воза

Свијет

Стравична несрећа: 79 хоспитализованих након судара два воза

2 ч

0
Докторка пронађена мртва у грмљу поред болнице: Надзорне камере откриле тужну истину

Свијет

Докторка пронађена мртва у грмљу поред болнице: Надзорне камере откриле тужну истину

2 ч

0
Трамп помиловао десетине оптужених за мијешање у изборе

Свијет

Трамп помиловао десетине оптужених за мијешање у изборе

2 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

16

44

Станивуковић намонтирао изјаву Жељке Цвијановић, стиже тужба

16

29

Додик и Каран у Рогатици: Вођена одлучна борба за одбрану Српске, свијет сада види праву причу

16

27

Фенербахче долази ослабљен у госте Партизану

16

22

"Ситни манипулатор" Цвијановић тужи Станивуковића, ево и због чега

16

07

Мирослав Илић се плашио Аркана, чак га је и тукао због жене Боре Чорбе

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner