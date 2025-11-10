Јака експлозија, полиција поставила кордон и обуставила саобраћај

Извор:
10.11.2025
Неколико људи повријеђено је од експлозије аутомобила код Црвене тврђаве у индијској престоници Њу Делхију, јавила је телевизија НДТВ.
У извјештају се наводи да је на лице мјеста послато 15 ватрогасних камиона.
BREAKING: At least 9 dead, several injured after explosion in New Delhi, Indiapic.twitter.com/zTbjo9NUvB— BNO News (@BNONews) November 10, 2025
Полиција је поставила кордон и обуставила саобраћај у околини Црвене тврђаве.
За сада није познат узрок експлозије.
