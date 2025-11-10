Logo
Large banner

Јака експлозија, полиција поставила кордон и обуставила саобраћај

Извор:

Агенције

10.11.2025

15:34

Коментари:

0
Јака експлозија, полиција поставила кордон и обуставила саобраћај
Фото: АТВ

Неколико људи повријеђено је од експлозије аутомобила код Црвене тврђаве у индијској престоници Њу Делхију, јавила је телевизија НДТВ.

У извјештају се наводи да је на лице мјеста послато 15 ватрогасних камиона.

Полиција је поставила кордон и обуставила саобраћај у околини Црвене тврђаве.

За сада није познат узрок експлозије.

Подијели:

Тагови:

Индија

Експлозија

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Стравична несрећа: 79 хоспитализованих након судара два воза

Свијет

Стравична несрећа: 79 хоспитализованих након судара два воза

2 ч

0
Докторка пронађена мртва у грмљу поред болнице: Надзорне камере откриле тужну истину

Свијет

Докторка пронађена мртва у грмљу поред болнице: Надзорне камере откриле тужну истину

2 ч

0
Трамп помиловао десетине оптужених за мијешање у изборе

Свијет

Трамп помиловао десетине оптужених за мијешање у изборе

2 ч

0
Хорор: Ухапшена мајка, тукла бебу стару 6 мјесеци

Свијет

Хорор: Ухапшена мајка, тукла бебу стару 6 мјесеци

2 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

16

44

Станивуковић намонтирао изјаву Жељке Цвијановић, стиже тужба

16

29

Додик и Каран у Рогатици: Вођена одлучна борба за одбрану Српске, свијет сада види праву причу

16

27

Фенербахче долази ослабљен у госте Партизану

16

22

"Ситни манипулатор" Цвијановић тужи Станивуковића, ево и због чега

16

07

Мирослав Илић се плашио Аркана, чак га је и тукао због жене Боре Чорбе

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner