Logo
Large banner

"Кија је имала интимне односе са овим водитељем" Испливале тврдње о побједници Задруге

Извор:

Блиц

10.11.2025

17:01

Коментари:

0
"Кија је имала интимне односе са овим водитељем" Испливале тврдње о побједници Задруге

Бора Сантана изнио је тврдње да су побједница "Задруге" Кија Коцкар и водитељ Филип Ђукић у ријалитију имали интимне односе.

У првој сезони "Задруге", Кија Коцкар је однијела побједу, а у ријалити је ушла због тадашњег мужа Слобе Радановића који ју је варао са Луном Ђогани.

Тања Стијеља Богиња заинтересовала се за прошлост цимера из "Задруге 9 Елите" Филипа Ђукића и љубавне афере које је имао у ''Задрузи''.

Њу је посебно заинтригирао однос са Кијом Коцкар, а Бора Сантана је том приликом открио шта зна о томе.

- Да ли је Кија била стварно са Филипом?

Кија Коцкар

- Чолак и ја смо их у кревету затекли кад су се мазили, али ту ништа није било док су били у кревету. Е, онда када је он био вођа, или она, не могу да се сјетим, камере нису биле у купатилу, али је камера из куће гледала на тоалет. Међутим, зид су затресли и поломили су wc шољу, то смо Мики и ја затекли. Њени фанатици биједни су слагали да смо Мики и ја поломили wc шољу, као да би их оптужили да су имали интимне односе - рекао је Бора.

- Кија то никада није признала? - упитала је Богиња.

- Не, није, али се послије све то сазнало - казао је Бора.

Филип о односу са Кијом: "Погријешио сам"

Подсјетимо, Филип Ђукић учествовао је у ријалитију "Задруга1" , а током ове сезоне доста се причало о његовом односу са побједницом Кристином Кијом Коцкар.

Тада су међу задругарима почеле да круже приче како су Филип и Кија били интимни.

- Не бих о томе причао. Не волим да причам са ким сам и шта радио. Тад сам погрешио што сам неке ствари причао, небитно да ли је истина или не, није требало. Од тада више не причам јер ми се вратило као бумеранг - рекао је бивши ријалити учесник.

(Блиц)

Подијели:

Тагови:

Kristina Kija Kockar

rijaliti

Сексуални односи

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Побједница шоуа ''Никад није касно'' признала да и у 97. години иде у казино

Сцена

Побједница шоуа ''Никад није касно'' признала да и у 97. години иде у казино

3 мј

0

Сцена

Кија Коцкар причала о филмовима за одрасле

4 мј

0
Душан Влаховић уплатио 100.000 евра саиграчу да врати коцкарске дугове

Фудбал

Душан Влаховић уплатио 100.000 евра саиграчу да врати коцкарске дугове

5 мј

0
Кија Коцкар купила нову некретнину: Пазарила стан у иностранству

Сцена

Кија Коцкар купила нову некретнину: Пазарила стан у иностранству

6 мј

0

Више из рубрике

Мирослав Илић се плашио Аркана, чак га је и тукао због жене Боре Чорбе

Сцена

Мирослав Илић се плашио Аркана, чак га је и тукао због жене Боре Чорбе

3 ч

0
Марија Шерифовић сломљена због смрти оца: Чувај нас тамо гдје си сада

Сцена

Марија Шерифовић сломљена због смрти оца: Чувај нас тамо гдје си сада

4 ч

0
Ruža cvijet

Сцена

Преминуо отац Марије Шерифовић

5 ч

0
Емилија Кларк

Сцена

Денерис Таргарјен доживјела два мождана удара

7 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

19

07

Послије трагичне смрти Младена Жижовића, Раднички Крагујевац именовао новог тренера

18

57

Централне вијести, 10.11.2025.

18

56

Враћа се Михољско љето?

18

51

Трамп: Патриоте које нису узимале слободно ће добити по 10.000 долара

18

49

Више насеља у Бањалуци и Лакташима било без струје, ово је разлог

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner