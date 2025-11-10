"Кија је имала интимне односе са овим водитељем" Испливале тврдње о побједници Задруге

Извор:
Бора Сантана изнио је тврдње да су побједница "Задруге" Кија Коцкар и водитељ Филип Ђукић у ријалитију имали интимне односе.
У првој сезони "Задруге", Кија Коцкар је однијела побједу, а у ријалити је ушла због тадашњег мужа Слобе Радановића који ју је варао са Луном Ђогани.
Тања Стијеља Богиња заинтересовала се за прошлост цимера из "Задруге 9 Елите" Филипа Ђукића и љубавне афере које је имао у ''Задрузи''.
Њу је посебно заинтригирао однос са Кијом Коцкар, а Бора Сантана је том приликом открио шта зна о томе.
- Да ли је Кија била стварно са Филипом?
- Чолак и ја смо их у кревету затекли кад су се мазили, али ту ништа није било док су били у кревету. Е, онда када је он био вођа, или она, не могу да се сјетим, камере нису биле у купатилу, али је камера из куће гледала на тоалет. Међутим, зид су затресли и поломили су wc шољу, то смо Мики и ја затекли. Њени фанатици биједни су слагали да смо Мики и ја поломили wc шољу, као да би их оптужили да су имали интимне односе - рекао је Бора.
- Кија то никада није признала? - упитала је Богиња.
- Не, није, али се послије све то сазнало - казао је Бора.
Подсјетимо, Филип Ђукић учествовао је у ријалитију "Задруга1" , а током ове сезоне доста се причало о његовом односу са побједницом Кристином Кијом Коцкар.
Тада су међу задругарима почеле да круже приче како су Филип и Кија били интимни.
- Не бих о томе причао. Не волим да причам са ким сам и шта радио. Тад сам погрешио што сам неке ствари причао, небитно да ли је истина или не, није требало. Од тада више не причам јер ми се вратило као бумеранг - рекао је бивши ријалити учесник.
