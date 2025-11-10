Денерис Таргарјен доживјела два мождана удара

Извор:
Емилија Кларк, глумица коју свијет зна као Даенерис Таргерјен из серије "Игра пријестола", преживјела је два мождана удара до своје 35. године.
Љекари су говорили да је то готово немогуће издржати без тешких посљедица.
Имала је двије анеуризме, опасно проширење крвног суда у мозгу. Посљедица: више операција, дуг опоравак, и чињеница коју сама не скрива.
"Дио мог мозга више није за употребу, напросто је невјероватно да уопште могу да ходам и говорим, понекад смислено", рекла је Емилија.
Први мождани удар доживјела је 2011. године, одмах након завршетка снимања прве сезоне "Игре пријестола“. Била је на тренингу када је осјетила јак притисак у глави.
"Тренер ме је ставио у положај за планк и одмах сам осјетила као да ми еластична трака стеже мозак. Покушала сам да изгурам тренинг до краја и игноришем бол, али једноставно нисам могла", рекла је глумица.
Бол је постала неподношљива. Скоро је допузала до гардеробе. Хитна, болница, магнетна резонанца. Дијагноза је гласила: субарахноидно крварење, облик можданог удара који угрожава живот.
Операција мозга била је неизбјежна.
Када се пробудила из анестезије, није могла да се сјети ни сопственог имена. Није могла да говори. Љекари су утврдили да има афазију, поремећај говора настао због оштећења мозга.
"Замолила сам медицинско особље да ме пусте да умрем. Мој рад и мој живот заснивају се на језику и комуникацији. Без тога сам била изгубљена", присјетила се Емилија.
Али њен опоравак је кренуо против свих очекивања. Послије седам дана, говор је почео да се враћа. Љекари су то назвали чудом. Она га назива тврдоглавошћу.
Касније, када је преживјела и другу анеуризму и опет се вратила глуми, одлучила је да искуство претвори у нешто што значи и другима. Основала је организацију "Сејм Ју", посвећену рехабилитацији људи са повредама мозга, можданим ударима и неуролошким траумама.
Не да би била "инспирација". Него да нико не мора да пролази кроз исто сам.
И зато данас, када говори, не говори као "звијезда", него као неко ко је видио шта значи нестати па се вратити.
"Без комуникације нисам знала ко сам. Али када сам повратила глас, повратила сам и себе", испричала је.
То је цијела прича. Без херојског наратива, без свјетлуцања. Само жена који се враћа себи, пише "Стори".
