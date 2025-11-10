Ако имате проблема са штитом жлездом избјегавајте ове намирнице

Извор:
Поремећаји штитне жлијезде погађају милионе људи широм свијета, али се често заборавља колико наше свакодневне прехрамбене навике могу утицати на функционисање ове осјетљиве жлијезде.
Нутрициониста Лога Притика Сринивасан упозорава да је штитна жлезда изузетно осјетљива на одређена једињења у храни која могу успорити њен рад или ометати апсорпцију хормона.
Иако је уравнотежена исхрана темељ здравља, избјегавање одређених намирница може значајно побољшати ефекат терапије и цјелокупни метаболизам, пише Тајмс оф Индија.
Иако дјелује безопасно, бијели хлеб није добар избор за људе са проблемима са штитном жлездом. Рафинисано брашно од којег се прави сиромашно је влакнима и хранљивим материјама, што изазива нагле скокове шећера у крви и додатно оптерећује метаболизам.
Многе врсте хлеба из продавница такође садрже адитиве који отежавају варење, а код људи са аутоимуним болестима као што је Хашимотов тиреоидитис, глутен може покренути упалне процесе. Умјесто тога, стручњаци препоручују хљеб од цијелог зрна или опције без глутена, које не ремете хормонски баланс.
Омиљена грицкалица многих, чипс може бити штетан за здравље штитне жлезде. Проблем нису само велике количине јодиране соли, већ и транс масти и рафинисана уља која се користе у њиховој производњи. Ове масти могу ометати способност тијела да апсорбује јод - кључни минерал за синтезу хормона штитне жлијезде.
Честа конзумација чипса такође може допринијети повећању тјелесне тежине и инсулинској резистенцији, што додатно оптерећује рад жлезде и успорава метаболизам.
Иако је кикирики богат протеинима, садржи гоитрогене, природна једињења која могу ометати синтезу хормона штитне жлијезде. Код људи који већ узимају лијекове, ово може смањити ефикасност лијекова и додатно успорити рад жлијезде.
Повремена конзумација неће проузроковати штету, али свакодневно једење путера од кикирикија или печеног кикирикија може блокирати правилну апсорпцију јода. Умјесто тога, бирајте бадеме или орахе, који су безбједнији и нутритивно богатији избори.
Купус, броколи и карфиол су невјероватно здрави, али могу бити проблематични за људе са поремећајима штитне жлезде ако се једу сирови или у великим количинама, према писању листа "Тајмс оф Индија". Садрже тиоцијанате, једињења која се такмиче са јодом у штитној жлијезди и могу довести до хормонског дисбаланса или увећања жлијезде.
Кување, печење или кување на пари значајно смањује њихов гоитрогени ефекат, тако да повремено можете уживати у њима без бриге.
Ваша јутарња кафа може ометати апсорпцију лијекова за штитну жлијезду. Студије су показале да пијење кафе одмах након узимања лијека смањује његову ефикасност. Поред тога, кофеин повећава ниво кортизола, хормона стреса, што може погоршати симптоме умора и анксиозности повезане са поремећајима штитне жлезде.
Стручњаци савјетују да сачекате најмање 30 до 45 минута након узимања лијека прије него што попијете кафу или да се одлучите за благе биљне чајеве, попут камилице.
Тофу и други сојини производи се често сматрају здравим, али соја садржи изофлавоне, једињења која могу успорити производњу хормона штитне жлезде и ометати апсорпцију лијекова. То не значи да треба потпуно да је избегавате, али су умјереност и размак између конзумирања и терапије важни.
Нутриционисти препоручују да направите неколико сати између узимања лијекова и сојиних производа како бисте смањили могућност интеракција, пише Б92.
