Којић: Салкићу, шта је са 157.000 сарајевских Срба?

Предсједник сребреничке Организације породица заробљених и погинулих бораца и несталих цивила Бранимир Којић изјавио је да потпредсједник СДА Рамиз Салкић вријеђа српске жртве скандалозним тврдњама да су тамо гдје је био Алија Изетбеговић "преживјеле хришћанске вриједности", те га је упитао шта је са 157.000 сарајевских Срба који су протјерани са својих вјековних огњишта?
"Да ли је "Виктор Бубањ", "Силос" и још више од 200 логора у Сарајеву то "чување" хришћанских вриједности? Да ли је и у Глођанском брду, Скеланима, Кравици, Бјеловацу, Загонима и још на стотине села и заселака у Подрињу Алија наредио Насеру Орићу да се чувају хришћанске вриједности", пита Којић.
Којић пита да ли то Салкић, "велики борац за истину и правду" и посланик у Народној скупштини Републике Српске, самтра "чување хришћанских вриједности" када жена монструм распори малог Слободана у облику крста?
"Да ли можда чување хришћанских вриједности то што су на сваки хришћански православни празник Срби убијани на најмонструознији начин? Прави се наиван Рамиз, а његов комшија Вехид Дедић се јавно хвалио да је као припадник одреда "Ел муџахедин" учествовао у нападу на село Кравицу на Божић 1993. године и да је тада био спреман убити свакога ко је носио српско име, па макар то било и дјете од два килограмa", нагласио је Којић за Срну.
Он сматра да је најава руководства Републике Српске да ће се градити српски духовни центар толико погодила Салкића да је почео да износи увреде на рачун Срба.
Којић каже да Салкић величајући ратног муслиманског лидера Алију Изетбеговића шаље јасну поруку да и данас живи по програму "Исламске декларације" која не препознаје БиХ у којој има Срба, те признаје да му је проблем што су Срби преживјели на простору Републике Српске.
Он наводи да је Салкић објавама на друштвеним мрежама кренуо у кампању за пријевремене изборе за предсједника Републике Српске иако СДА нема свог кандидата, те му поручио да је некада паметније ћутати.
"Тако ће више помоћи онима за које ради у овој кампањи", истакао је Којић.
