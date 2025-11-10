Сутра наставак сједнице НСРС

Извор:
СРНА
10.11.2025
09:38
Расправом о Извјештају Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске сутра ће бити настављена сједнице Народне скупштине Републике Српске.
Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске извршила је ревизију Консолидованог годишњег финансијског извјештаја за кориснике буџета Републике Српске за 2024. годину и дала мишљење са резервом на финансијске извјештаје, а позитивно мишљење на усклађеност пословања.
Образлажући овај извјештај у Народној скупштини Републике Српске, главни ревизор Републике Српске Божана Трнинић рекла је да је ревизија утврдила да је буџетски дефицит од 84,1 милиона КМ потребно кориговати за износ од 11.644 КМ.
На дневном реду је и Извјештај о раду Републичке комисије за утврђивање сукоба интереса у органима власти Српске за 2024. годину и Извјештај о раду Комисије за жалбе за 2024. године.
Посланици ће разматрати и Извјештај о раду Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске за 2024. године.
Прошле седмице, између исталог, усвојен је Извјештај о раду и пословању Гарантног фонда Српске за прошлу годину, те Закон о измјена и допунама Закона о добровољним пензијским фондовима и пензијским плановима, те закон о измјенама и допунама Закона о метрологији, као и Закон о измјенама и допуни Закона о култури.
Наставак сједнице Народне скупштине заказан је у 10.00 часова.
