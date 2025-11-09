Електране у Станарима једна од најуспјешнијих компанија

Извор:
Компанија "Електране" у Станарима је једна од најпрофитабилнијих и најмодернијих успјешно руковођених термоелектрана на овом простору, рекао је лидер СНСД-а Милорад Додик.
Додик је напоменуо да је ријеч о највећој инвестицији на простору бивше Југославије у овој области и да му је част што су власници компаније имали храбрости да у нестабилним временима донесу важну пословну одлуку која је резултирала чињеницом да је ово данас успјешан пословни енергетски субјект.
"Они су за Републику Српску национално богатство, јер се боре да обезбиједе економску стабилност", рекао је Додик новинарима послије састанака са управом компаније којем је присуствовао и министар за научнотехнолошки развој и високо образовање Синиша Каран.
Према његовим ријечима, компанија је препородила и овај крај, производња је организована, стабилна, а улаже се и у локалну заједницу.
Истакао је значај успјеха да се направи веома сложен комплекс у чему је учествовала и Република Српска.
"Нису се зауставили на томе, изградили су хидроелектрану Улог од 35 мегавата и сунчану електрану код Билеће 60 мегавата", додао је Додик.
Он је додао да је у разговору чуо да се повећавају потребе за енергијом и да ће то бити све израженије у будућности.
Захвалио је управи и нагласио да ће се потрудити да се људима који су то радили наредном периоду додијеле највиша републичка одликовања.
Министар Каран је рекао да је ово сјајно предузеће доказ у којем смјеру образовање и технолошке иновације треба усмјерити. "Овакве компаније не могу без нових образованих младих људи, дигитално образованих", рекао је Каран.
Он је додао да код њих треба стварати предузетнички дух јер управо такви људи у споју са инвеститорима и привредом стварају оваква сјајна предузећа.
Директор компаније "Електране" Александар Милић рекао је да већ 10 година уз подршку Владе Републике Српске успијевају да опстану и остану на овом подручју.
Запошљавају 1.200 људи махом из Станара и добојске регије, а планирају, како је навео, да ту остану још дуго и да се развијају.
Годишња производња је око два милиона мегават сати, а улагања се мјере у десетинама милиона евра сваке године.
"Ова година је била мало јача, па се ишло и до 100 милиона евра улагања у производне капацитете, опрему, механизацију и све што треба за процес од копања угља до проозводње струје", рекао је Милић.
