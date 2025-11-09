Јована Јеремић доживјела срчани удар

Извор:
09.11.2025
Водитељка Јована Јеремић недавно је открила да је током љетовања доживјела мањи срчани удар.
Све се одиграло на плажи на Црногорском приморју, а на срећу, њен тадашњи супруг Војислав Милошевић је био ту да јој пружи неопходну помоћ.
Све се догодило на плажи док је читала књигу, а у једном тренутку ју је обузела јака врућина.
У жељи да се освјежи, скочила је у море, али је убрзо осјетила страшан бол у грудима и почела да се гуши. Брзом реакцијом њеног тадашњег супруга, водитељка је извучена из воде и превезена у болницу гдје су јој љекари дијагностиковали блажи облик инфаркта.
"Доживјела сам блажи облик инфаркта, који, на сву срећу, није оставио никакве посљедице. Није ми било ни на крај памети да може тако нешто да ме задеси", присјетила се Јована за "Свет", те додала:
"Сунчала сам се читајући књигу и у једном тренутку ми је постало паклено вруће, па сам буквално отрчала до мора и скочила у воду. Одједном ми се слошило, почела сам да се давим. Страшан бол у грудима ме је паралисао, остала сам без ваздуха. Воја је примијетио да се нешто дешава са мном, извукао ме је из воде, дао ми вјештачко дисање и одмах одвезао у болницу".
Како су јој љекари тада саопштили, због прегријаности и наглог скока у хладну воду, дошло је до застоја срца, али је брзом интервенцијом бившег супруга Јована добила неопходну терапију и сада редовно пије лијекове како би се осјећала добро.
"Рекли су ми да је то био застој срца јер сам прегријана скочила у хладну воду. Одрадили су ми све потребне анализе и добила сам терапију коју редовно пијем. Ето, све је добро захваљујући мом бившем мужу. Он ми је спасио живот, а ја сам му покварила одмор", испричала је својевремено водитељка Пинка, преноси "Ало".
