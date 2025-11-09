Сандра Булок се стиди ове улоге: "Још ме је срамота"

Извор:
Сандра Булок је деведесетих била једна од најтраженијих глумица Холивуда. Након успјеха са акционим хитовима попут Разбијача и Брзине, њена каријера нагло је узлетјела.
Публика ју је обожавала због природног шарма и смисла за хумор, али глумица данас отворено признаје да није све што је снимила вриједно памћења.
У разговорима за неколико медија, Булок је искрено проговорила о филмовима које би најрадије заборавила, преноси б92.
Након планетарног успјеха "Брзине" из 1994, очекивања су била огромна. Међутим, наставак снимљен три године касније показао се као један од највећих промашаја деведесетих. Радња је с јурећег аутобуса пребачена на крузер који се споро креће према острву, а публика и критика били су немилосрдни.
Сандра Булок никада није крила своје негативно мишљење о том филму.
"Имам један филм који нико није прихватио, и још ме је срамота што сам била у њему", признала је.
"Била сам врло гласна по том питању. Нема смисла. Спор брод. Полако иде према острву."
Упркос холивудској продукцији и великом буџету, "Брзина 2" није успјела ни комерцијално ни креативно, а за глумицу је остала лекција да се наставци не снимају само због успјеха оригинала.
Послије разочарања са "Брзином 2", Булок се заклела да више неће радити наставке. Ипак, 2005. године поново је попустила пред притисцима студија и пристала да глуми у "Мис тајни агент 2: Љепотица и наоружана".
Док је оригинал из 2000. био пун погодак и освојио публику духовитошћу и шармом главне јунакиње, наставак није успио да понови тај успјех ни код гледалаца ни на благајнама.
Говорећи о том пројекту у интервјуу за Метро УК 2022. године, Булок је кратко рекла: "Тај наставак није требало снимати."
Ипак, глумица признаје да није све било негативно.
"Драго ми је што се на крају снимио јер сам могла да сарађујем са Регином Кинг, коју једноставно обожавам", рекла је.
