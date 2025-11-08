Покушали га убити па усмртили цуру: Ово је нови дечко Едите Арадиновић

Извор:
Едита Арадиновић је у петак на концерту Емине Јаховић представила свог новог дечка, а сви су били изненађени да је то Ненад Стевић који је био мета покушаја убиства и актер једне од најтрагичнијих прича страна црне хронике у Новом Саду.
И та трагична прича и даље није добила судски епилог.
Теодора Каћански је убијена прије девет година, а права мета био је њен момак Ненад Стевић, садашњи дечко Едите Арадиновић.
"Као што можете да видите, крај мене је... Рекла сам кад буде било вриједно помена, ја ћу причати, показати га! Не кријем", рекла је Едита узбуђено са широким осмијехом на лицу.
Подсјећања ради, први резултати истраге указали су на то да је фитнес инструкторка убијена грешком, а да је права мета био њен момак Ненад Стевић, садашњи дечко Едите Арадиновић.
Теодора је у ноћи која се за њу испоставила као кобна, паркирала аутомобил у Сомборској улици код броја осам, у новосадском насељу Телеп, гдје је живјела са партнером Ненадом Стевићем.
Њих двоје су били заједно у аутомобилу, а у моменту када је он изашао из возила како би ушао у стан да нешто узме, а Теодора се за то вријеме премјестила са сувозачевог мјеста, на ком је до тог момента сједила, на возачко.
Управо у том моменту из жбуња је истрчао убица и кроз затамњено стакло аутомобила из "тетејца" испалио неколико хитаца у дјевојку и побјегао са лица мјеста. Погодио ју је у врат, ноге и груди.
Хитно је превезена у болницу. Три дана касније испред болнице окупило се пуно Ненадових и Теодориних пријатеља како би покушали да спријече њену родбину да дају пристанак да, на препоруку љекара, буде искључена са апарата.
Стевић није желио да се помири са одлуком њеног оца, брата и сестре. Међутим, око 20.30 часова дјевојка је искључена са апарата, јер је практично била клинички мртва од момента стизања у болницу.
Током истраге су, у циљу расвјетљавања убиства, изузети видео-снимци са надзорних камера. Убица се на снимку назирао, али је од свега у вези са њим могла да се уочи само једна ствар која је специфична - шепао је на једну ногу.
Тај снимак и оперативна сазнања довели су полицију до Горана Цвијетића из Будисаве који је, баш као убица са снимка, шепао. Уз чињеницу да ни оперативна сазнања, ни снимак лошег квалитета нису били довољни да Цвијетићу буду стављене лисице на руке, хапшења га је спасило и то што на лицу мјеста нису пронађени његови ДНК трагови.
Ненад Стевић је иначе, годину дана након што је Теодора убијена, 2017. године ухапшен због сумње да је покушао да отме Горана Цвијетића који је био осумњичен за убиство Теодоре Каћански.
Како смо писали, Стевић и Божидар Боснић, покушали су да отму Горана Цвијетића из Будисаве, уперивши у њега пиштољ и угуравши га у "ауди А6" којим су покушали бијег из града.
Сумња се да је овај напад био освета за хладнокрвно убиство фитнес инструкторке Теодоре Каћански, дјевојке Ненада Стевића.
Стевић и Боснић су, сумња се, на паркингу испред зграде у новосадском насељу Детелинара пресрели Цвијетића у којег су уперили пиштољ, изударали га, везали, па убацили у гепек аутомобила, а затим одјурили ка излазу из Новог Сада и насељу Сремска Каменица.
На видео снимку са сигурносних камера, како је "Курир" писао, види се како један од отмичара са упереним пиштољем притрчава Цвијетићу, те му као неки професионалац наређује да дигне руке у вис и да се преда.
На снимку се види да му након тога у помоћ му прискачу саучесници који шире руке и ноге Цвијетићу, а затим га руше на земљу и шутирају. Човјека су потом везали и убацили у гепек.
Полиција се дала у потјеру за отмичарима, а ухапшени су након што су их је на Мишелуку сустигла патрола саобраћајне полиције, док је на лице мјеста убрзо дошла и интервентна јединица.
Осумњиченима Ненаду Стевићу и Божидару Боснићу тада је одређен притвор до 30 дана, а у овој акцији ухапшена је и жртва Горан Цвијетић.
Суђење у овом поступку је и даље у току.
Незванично, како се сумња, Стевић је након убиства његове дјевојке Теодоре Каћански, сам повео истрагу о убиству и могућем налогодавцу, а посумњао је да Цвијетић има везе с тим, па су се одлучили да га отму и испитају.
