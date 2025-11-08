Logo
Large banner

Додик и Каран у посјети вишечланој породици Миљић код Лопара

08.11.2025

16:44

Коментари:

0
Додик и Каран у посјети вишечланој породици Миљић код Лопара
Фото: ZIPAPHOTO/Borislav Zdrinja

Предсједник СНСД-а Милорад Додик и министар за научнотехнолошки развој и високо образовање Републике Српске Синиша Каран у посјети су вишечланој породици Миљић у селу Брусница, код Лопара.

Домаћин има три сина и деветоро унучади.

Породица Миљић бави се земљорадњом и сточарством, имају 16 грла крава.

Додик и Каран пружили су подршку вишечланим породицама које остају на селу.

Подијели:

Тагови:

Лопаре

Милорад Додик

Синиша Каран

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Грађани у Тузли траже оставке након пожара у Дому пензионера и подвођења малољетница

Градови и општине

Грађани у Тузли траже оставке након пожара у Дому пензионера и подвођења малољетница

6 ч

0
Нови гранични прелаз у Градишци још чека зелено свјетло

Градови и општине

Нови гранични прелаз у Градишци још чека зелено свјетло

1 д

0
Савковић: Рањиве категорије међу приоритетима

Градови и општине

Савковић: Рањиве категорије међу приоритетима

1 д

0
Електро-Бијељина улаже у модернизацију мреже у Лопарама

Градови и општине

Електро-Бијељина улаже у модернизацију мреже у Лопарама

2 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

19

43

Отворен шести Сајам "Плодови села малих произвођача"

19

37

Колико је развијено женско предузетништво у Републици Српској?

19

31

Гастро бар: Спој туризма и гастрономије

19

23

Боловање - право или злоупотреба?

19

19

Поскупљује гориво у БиХ

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner