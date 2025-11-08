Додик и Каран у посјети вишечланој породици Миљић код Лопара

08.11.2025
16:44
Коментари:0
Предсједник СНСД-а Милорад Додик и министар за научнотехнолошки развој и високо образовање Републике Српске Синиша Каран у посјети су вишечланој породици Миљић у селу Брусница, код Лопара.
Домаћин има три сина и деветоро унучади.
Породица Миљић бави се земљорадњом и сточарством, имају 16 грла крава.
Додик и Каран пружили су подршку вишечланим породицама које остају на селу.
