Грађани у Тузли траже оставке након пожара у Дому пензионера и подвођења малољетница

Аваз

08.11.2025

13:05

Грађани у Тузли траже оставке након пожара у Дому пензионера и подвођења малољетница
Фото: Anadolija

Након што се у Тузли у уторак догодио стравичан пожар у Дому пензионера гдје је смртно страдало 13 особа, данас су грађани изашли на улице Тузле.

Они су се окупили на протесту испред зграде Управе полиције МУП-а Тузланског кантона исказујући своје незадовољство. Грађани Тузле траже оставке надлежних.

Велики немар и брига о корисницима Дома и стравичан случај пожара шокирао је јавност.

Осим ове стравичне трагедије, само седмицу раније Тузлански кантон је потресла вијест и детаљи о подвођењу малољетница на проституцију. Да ствар буде гора, њих двије су подвођене од стране полицијских службеника.

Тузла је данас на ногама, а подршку присутнима пружио је и Муриз Мемић, отац убијеног Џенана Мемића.

Почетак протеста почео је минутом шутње.

Студентица из Тузле Ена Бегановић обратила се присутнима и изразила је саучешће породицама који су изгубили своје најмилије у пожару који се десио у Дому пензионера у Тузли. Рекла је да је систем заказао.

- Да ли вас је стид? Да ли вас је срамота да систем заказује под вашим прстима – поручила је она надлежнима.

Додала је да најрањивије категорије становништва страдају.

- Под чијом заштитом малољетнице бивају подвођене од стране полицајаца и професора - упитала је она.

Поручила је да надлежни издају народ из дана у дан.

Неџад Кахримановић, становник Тузле обратио се данас присутнима, поред других, те је поручио да се у Тузли заташкавају случајеви.

- Уопште не спавам. Није битно колико је нас. Битно је да пошаљемо поруку да нећемо стати – навео је Кахримановић уз захвалу свима који су дошли у Тузлу.

Поручио је грађанима да се не боје.

- Морате свакоме рећи да нису управу. Нашим гласовима нас убијају. Хвала Вам што сте изашли. Покушат ћу сваки дан да протестујем. Хоћемо ли успјети, то зависи само од вас - поручио је Кахримановић.

Тузла

