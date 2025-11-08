Logo
Иза неколико крађа у Никшићу стоје малољетници: За поступке ће одговарати старатељи

Извор:

Телеграф

08.11.2025

12:51

Иза неколико крађа у Никшићу стоје малољетници: За поступке ће одговарати старатељи

Полицијски службеници Одјељења безбједности Никшић су од почетка новембра расвијетлили шест кривичних дјела тешка крађа која су регистрована по непознатом починиоцу.

Наиме, поступајући по пријавама више власника трговинских и угоститељских објеката који су лоцирани у центру Никшића, да су извршене провале у њиховим објектима и да су им из унутрашњости отуђени дневни пазари, мобилни телефони, новчаници и друге личне ствари, као и по пријави једне грађанке да јој је испред зграде гдје станује отуђено дјечије возило, као и по пријави друге грађанке да су јој отуђене личне ствари, наочаре за сунце и новац, полицијски службеници Одјељења безбједности Никшић су предузели активности из своје надлежности у циљу идентификације починилаца.

Синиша Каран-06112025

Република Српска

Каран: Млади су темељ успјешне Српске, вишемилионска улагања у студентски стандард

Након предузетих бројних мјера и радњи, полицијски службеници су као извршиоце идентификовали троје дјеце, о чему је обавијештен државни тужилац у Основном државном тужилаштву у Никшићу, који је извршио правну квалификацију кривичних дјела – тешка крађа у продуженом трајању.

Будући да ова лица нису кривично одговорна због старосне доби против њих нису поднете кривичне пријаве, док ће против њихових законских старатеља - родитеља, бити поднијете прекршајне пријаве због прекршаја из Закона о заштити од насиља у породици због занемаривања.

