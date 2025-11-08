Иза неколико крађа у Никшићу стоје малољетници: За поступке ће одговарати старатељи

Извор:
Полицијски службеници Одјељења безбједности Никшић су од почетка новембра расвијетлили шест кривичних дјела тешка крађа која су регистрована по непознатом починиоцу.
Наиме, поступајући по пријавама више власника трговинских и угоститељских објеката који су лоцирани у центру Никшића, да су извршене провале у њиховим објектима и да су им из унутрашњости отуђени дневни пазари, мобилни телефони, новчаници и друге личне ствари, као и по пријави једне грађанке да јој је испред зграде гдје станује отуђено дјечије возило, као и по пријави друге грађанке да су јој отуђене личне ствари, наочаре за сунце и новац, полицијски службеници Одјељења безбједности Никшић су предузели активности из своје надлежности у циљу идентификације починилаца.
Након предузетих бројних мјера и радњи, полицијски службеници су као извршиоце идентификовали троје дјеце, о чему је обавијештен државни тужилац у Основном државном тужилаштву у Никшићу, који је извршио правну квалификацију кривичних дјела – тешка крађа у продуженом трајању.
Будући да ова лица нису кривично одговорна због старосне доби против њих нису поднете кривичне пријаве, док ће против њихових законских старатеља - родитеља, бити поднијете прекршајне пријаве због прекршаја из Закона о заштити од насиља у породици због занемаривања.
