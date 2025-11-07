Logo

Морбидно презиме угледали на смртовници

Извор:

Жена Блиц

07.11.2025

21:05

Морбидно презиме угледали на смртовници

У Србији постоје разна необична презимена која су понекад смијешна, а понекад увредљива.

Углавном су страног поријекла или датирају из периода Османлија, који су потлаченом народу на Балкану често давали врло погрдне надимке, који би касније постали њихово породично презиме.

Виктор Орбан

Свијет

Орбан: Имам неколико идеја

Ипак, када на парти видите оно које се коментарише на друштвеним мрежама, није вам ни смијешно, ни непријатно, већ вас прожме језа и осјећај ужаса.

Када чујете или негдје прочитате да одређена особа носи презиме Леш, нимало вам није свеједно. Ипак, када га видите на смртовници како стоји уз име покојника - све постаје вишеструко морбидно. Једна жена, која је нажалост преминула, баш се тако презивала и баш је њена парта постала вирална објава на друштвеној мрежи Икс.

Презиме Леш на смртовници
Презиме Леш на смртовници

Међутим, када се мало дубље задре у поријекло презимена, јасно је да оно није из Србије, већ, по свим доступним подацима на интернету, из сусједне Хрватске.

Највеће жариште - Клањец и околина

Презиме Леш једно је од рјеђих презимена на простору Хрватске. Према подацима портала "Акта Кроатика", презиме Леш највише је заступљено у Клањцу и оближњим насељима Хрватског загорја. У селу Полице некада је сваки пети становник носио ово презиме.

Биљежи се и да је током 20. вијека велики дио оних који су имали ово презиме рођени у Загребу и Клањцу, што указује на миграцију из загорског подручја према главном граду.

"Акта Кроатика" наводи и локално предање по којем би одређене породице са презименом Леш могле потицати из Горског котара, уз могућност старијег досељавања чак из Чешке. Ова теорија није архивски потврђена, али се наводи као дио породичног и регионалног предања.

Учесталост презимена

Учесталост презимена разликује се по изворима. Портал "Форберс" процјењује око 219 особа с презименом Леш у Хрватској, највише у Загребу, док "Кроејшн Џенеалоџи" наводи приближно 505 појављивања.

hapsenje policija rs

Хроника

Хапшења у Српској због ''снајпериста у Србији''

Разлике су, иначе, уобичајене због различитих пописа, година и методологија.

Теорије о поријеклу презимена Леш

Пошто је презиме кратко и фонетски специфично, а у литератури постоје три основне теорије о његовом настанку.

Најприхваћеније тумачење у хрватским ономастичким приручницима говори да је презиме Леш настало од надимка изведеног из ријечи леш.

У старијим сеоским срединама овакви надимци нису нужно имали негативно значење - често су били фигуративни, описни, повезани са изгледом, болешћу, мршавошћу, неком анегдотом или чак хумором. Надимци су се временом претварали у презимена.

Друга теорија се ослања на топонимско поријекло.

У словенским језицима ријеч лес значи шума, а у неким дијалектима шикарак или густа шума. Могуће је да је презиме потекло од особе "из леса" - дакле некога ко живи поред шуме или у забаченом шумовитом подручју.

Варијанте презимена

Презиме Лес постоји у Загребу, али је етимолошки другачије и не сматра се истим родом.

Презиме Лешо често се јавља у Далмацији (посебно Шибенику), али такође нема директну везу са презименом Леш.

