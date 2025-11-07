Орбан: Имам неколико идеја

Извор:
Sputnjik
07.11.2025
21:01
Имам неколико идеја о окончању сукоба у Украјини и изложићу их шефу Беле куће, изјавио је мађарски премијер Виктор Орбан пред састанак са америчким лидером Доналдом Трампом у Вашингтону.
„Имамо неколико идеја и представићемо их“, одговорио је Орбан.
Једини који се залажу за мир у Украјини су Сједињене Америчке Државе и „мала Мађарска у Европи“, примјетио је мађарски званичник.
Орбан је, истовремено, напоменуо да је дошао у Сједињене Државе како би што више помогао мировним напорима америчког предсједника.
„Западни свијет је направио огромну грешку прије неколико година по питању сукоба у Украјини и то треба зауставити“, поручио је он.
Претходни амерички предсједник Џозеф Бајден је фактички подстакао почетак украјинског сукоба, оцијенио је Орбан.
„Многе земље желе да се сукоб у Украјини настави јер вјерују да Кијев може побједити на бојном пољу, али то је погрешно схватање“, констатовао је Орбан.
Према његовим ријечима, ако Украјина побједи у рату против Русије то ће бити чудо.
Поред тога, мађарски званичник је нагласио да је снабдијевање нафтом и гасом из Русије од виталног значаја за Мађарску и из те перспективе она намјерава да разговара о овом питању са Сједињеним Државама.
Сједињене Државе и Мађарска су сада у доброј позицији да започну ново поглавље у односима између двије земље, закључио је мађарски званичник, пише Спутњик.
