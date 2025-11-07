Наоружани мушкарац више сати био забарикадиран у згради

Извор:
Наоружани мушкарац примјећен је данас у близини Основне школе "Жак Превер" у мјесту Горси, на сјеверу Француске, саопштио је извор из жандармерије.
Ученици су привремено били затворени у школи из безбједносних разлога, а мјера је касније укинута, преноси телевизија БФМ.
Мушкарац је уочен у возилу поред школе, након чега је ушао у зграду удаљену око 100 метара, у којој се налазио његов дом.
Током јутра из стана су се чули пуцњи.
Након што је више сати био забарикадиран, осумњиченог су ухапсили око 14 часова у његовом стану припадници жандармеријског интервентног тима ПСИГ.
Према наводима жандармерије, приликом хапшења није пружао отпор.
Мушкарац се, како је навео неименовани извор, бавио спортским стрељаштвом, што објашњава зашто је посједовао оружје.
