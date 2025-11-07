Ухапшена држављанка БиХ због тешког убиства у покушају

Извор:
Припадници Министарства унутрашњих послова у Београду, у сарадњи са Вишим јавним тужилаштвом у Београду, ухапсили су држављанку Босне и Херцеговине М. А. (24) због сумње да је извршила кривично дјело тешко убиство у покушају, саопштио је МУП.
Јуче око четири часа М. А. по уласку у Полицијску станицу Савски венац у Београду, ножем је насрнула на тридесетосмогодишњег полицијског службеника који је у намјери да је спријечи, након више упозорења, испалио хице из ватреног оружја и ранио је у ногу.
Наиме, двадесетчетворогодишња жена је ушла у просторије ПС Савски венац, а након краће расправе са полицијским службеником тражила је да „полиција иде у Ћациленд“, и без икаквог повода, извадила нож и кренула ка њему, након чега је полицијски службеник извадио пиштољ и након опомене и упозорења испалио више пројектила у ваздух и у под, од којих је један пројектил осумњичену погодио у ногу.
Она је превезена на Војномедицинску академију.
Приликом интервенције и покушаја да избјегне напад, полицијски службеник је задобио повреде и указана му је љекарска помоћ.
Осумњиченој је одређено задржавање до 48 часова након чега ће, уз кривичну пријаву, бити приведена Вишем јавном тужилаштву у Београду, пише Телеграф.рс.
