ФЗО се огласио пренаталним тестовима: Настављамо

Глас Српске
07.11.2025
17:05
Коментари:0
Фонд здравственог осигурања Републике Српске и ове, као и наредне године, рефундираће трошкове неинвазивног пренаталног тестирања (НИПТ) из крви труднице у максималном износу до 1.100 КМ, предвиђено је измјенама Програма за 2025. годину објављеним у “Службеном гласнику”.
Право на ову процедуру имају труднице старије од 35 година, као и млађе уколико постоје одређене медицинске индикације које указују на повећан ризик од хромозомопатија.
До измјена је дошло након што је Конкуренцијски савјет БиХ казнио ФЗО Републике Српске и Универзитетски клинички центар Српске због закључивања “забрањеног споразума” којим се, према њиховом мишљењу, “нарушава тржишна конкуренција у области пренаталног тестирања”.
У одлуци се наводи да су ФЗО и УКЦ, доношењем и примјеном програма неинвазивног тестирања за 2023, 2024. и 2025. годину, подијелили и контролисали тржиште, чиме су друге субјекте довели у неповољан положај.
Због тога им је изречена казна од 10.000 КМ, пише "Глас".
