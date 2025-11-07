Logo

ФЗО се огласио пренаталним тестовима: Настављамо

Извор:

Глас Српске

07.11.2025

17:05

Коментари:

0
ФЗО се огласио пренаталним тестовима: Настављамо

Фонд здравственог осигурања Републике Српске и ове, као и наредне године, рефундираће трошкове неинвазивног пренаталног тестирања (НИПТ) из крви труднице у максималном износу до 1.100 КМ, предвиђено је измјенама Програма за 2025. годину објављеним у “Службеном гласнику”.

Право на ову процедуру имају труднице старије од 35 година, као и млађе уколико постоје одређене медицинске индикације које указују на повећан ризик од хромозомопатија.

banjaluka

Бања Лука

Најављена потпуна обустава саобраћаја у дијелу Бањалуке

До измјена је дошло након што је Конкуренцијски савјет БиХ казнио ФЗО Републике Српске и Универзитетски клинички центар Српске због закључивања “забрањеног споразума” којим се, према њиховом мишљењу, “нарушава тржишна конкуренција у области пренаталног тестирања”.

У одлуци се наводи да су ФЗО и УКЦ, доношењем и примјеном програма неинвазивног тестирања за 2023, 2024. и 2025. годину, подијелили и контролисали тржиште, чиме су друге субјекте довели у неповољан положај.

Медвјед код музеја у Јапану

Свијет

Медвјед безбрижно прошетао поред музеја

Због тога им је изречена казна од 10.000 КМ, пише "Глас".

Подијели:

Тагови:

Prenatalni testovi

Фонд здравственог осигурања

FZO Republike Srpske

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Полицајци добијају камере на униформе

Друштво

Полицајци добијају камере на униформе

25 мин

0
Захарова осудила скрнављење посмртних остатака руских бораца

Свијет

Захарова осудила скрнављење посмртних остатака руских бораца

33 мин

0
Борац и Раднички играју за Жижовића: Сав приход иде породици

Фудбал

Борац и Раднички играју за Жижовића: Сав приход иде породици

34 мин

0
"Пројекат ауто-пута Вукосавље-Брчко може да иде у реализацију"

Република Српска

"Пројекат ауто-пута Вукосавље-Брчко може да иде у реализацију"

36 мин

0

Више из рубрике

Полицајци добијају камере на униформе

Друштво

Полицајци добијају камере на униформе

25 мин

0
паре, новац, марке

Друштво

У банкомату пронађено лажних 100 марака

1 ч

0
"Захвалност радницима РиТЕ "Угљевик" што нису дозволили да буду до краја изманипулисани"

Друштво

"Захвалност радницима РиТЕ "Угљевик" што нису дозволили да буду до краја изманипулисани"

4 ч

0
Бокоњић: Вакцинација - једна од најбољих тековина цивилизације

Друштво

Бокоњић: Вакцинација - једна од најбољих тековина цивилизације

4 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

17

14

''Србе ћемо клати'': Језива порука у близини школе

17

09

Велики дио Бањалуке остаје без струје

17

05

ФЗО се огласио пренаталним тестовима: Настављамо

17

01

Најављена потпуна обустава саобраћаја у дијелу Бањалуке

16

57

Медвјед безбрижно прошетао поред музеја

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner