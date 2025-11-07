У банкомату пронађено лажних 100 марака

Извор:
Запосленица банке у Оџаку пријавила је у четвртак ПС Оџак да је приликом пражњења банкомата уочила кривотворену новчаницу од 100 КМ.
То јасно потврђује да постоји основана сумња да је почињено кривично дјело "кривотворење новца".
Како су у петак, 7. новембра, саопштили из МУП-а Посавског кантона, кривотворени новац пријавила је Д.Ц. (1995.) из Модриче.
По пријави су одмах поступили полицијски службеници СКП који су предузели мјере и радње предвиђене законом.
О догађају је упознат и дежурни тужилац Кантоналног тужилаштва у Орашју.
