МУП упозорио грађане: Ми то никад не радимо

Извор:
АТВ
07.11.2025
15:14
Министарство унутрашњих послова (МУП) Србије упозорило је данас грађане да је у оптицају нови облик интернет преваре, такозвана фишинг кампања, у којој се грађанима шаљу лажни мејлови и документи, који се представљају као званична преписка МУП-а Србије, Тужилаштва за високотехнолошки криминал или других државних органа.
У овим порукама се лажно наводи да је против примаоца покренута истрага због наводног посјећивања забрањених интернет страница, као и да је неопходно да у року од 24 часа одговори или достави податке.
У неким случајевима се у прилогу налазе фалсификована писма са лажним потписима и печатима, која садрже озбиљне оптужбе и наводне службене налоге за истрагу.
"Позивамо грађане да не отварају прилоге или линкове у оваквим порукама, да не одговарају на такве мејлове и да их одмах обришу или пријаве Служби за борбу против високотехнолошког криминала", наводе из МУП-а Србије.
Из МУП-а напомињу да државни органи никада не комуницирају путем мејла на овакав начин са грађанима, не траже личне податке, лозинке или било какве званичне одговоре електронским путем, и не шаљу судске налоге, позиве или обавјештења.
"Сврха ових порука је превара грађана и покушај прибављања личних података, новца или инсталације злонамерних програма (малвера) на рачунар или мобилни телефон. Овакве активности најчешће потичу из иностранства и спроводе се у виду `нигеријских` или `фишинг` превара с циљем да се изазове страх и жртва наведе да поступи по упутствима превараната", наводи се у саопштењу.
