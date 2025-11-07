Ковачевић: Српски народ сам одлучује о својој судбини

Извор:
Српски делегат у Дому народа Парламентарне скупштине БиХ Радован Ковачевић изјавио је данас у Бањалуци да се српски народ вијековима борио за слободу, као и да сам одлучује о својој судбини, односно ко ће да га представља и како ће да живи.
"Шта рећи о посљедњој изјави Шефика Џаферовића (СДА). Очигледно је да је то проблем менталитета, јер такви људи говоре да суштинска филозофија гласи `вежи коња гдје ти ага каже`. Онда су такви, као Џаферовић, начинили корак даље, трчкарајући за агом и говорећи да казни оне који нису хтјели да вежу коња гдје им је рекао. Српски народ никада није везао коња гдје им ага каже на шта је поносан", рекао је новинарима Ковачевић.
Према његовим ријечима, ако је Уставни суд БиХ могао о најзначајнијим питањима за опстанак и судбину БиХ да одлучује на телефонским сједницама, онда нема разлога да Дом народа парламента БиХ и остале институције на тај начин не раде.
"Ако неко из свог дневног боравка у Швајцарској, Албанији, Њемачкој, Тузли или Бужиму може доносити одлуке и поништавати вољу конститутивног српског народа у БиХ, зашто у Дому народа парламента БиХ о много мање важним темама не бисмо могли да одлучујемо", нагласио је Ковачевић.
