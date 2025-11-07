Додик: Идуће године повећање студентских стипендија за 50 одсто

Извор:
Предсједник Милорад Додик рекао је да јавни универзитети Републике Српске служе на понос друштва, те истакао да би буџетом Српске за наредну годину требала бити обезбијеђена средства са повећање студентских стипендија са 200 КМ на 300 КМ.
Додик је рекао да је поносан на чињеницу да студенти у Српској, који редовно полажу испите, имају бесплатно студирање.
"Молим ресорног министра да покрене иницијативу да од 1. јануара идуће године стипендије за студенте повећамо за 50 одсто. Умјесто досадашњих 200 КМ да иду на 300 КМ. Вјерујем да ћемо наћи простора да то обезбиједимо у новом буџету", рекао је Додик новинарима у Бањалуци уочи свечане академије поводом 50 година рада Универзитета у Бањалуци.
Он је навео да и то говори о напорима Српске да прати стање и обезбједи студентима највоље могуће услове.
Додик је рекао да се снажан ударац на универзитет десио кроз реформе које су дошле са стране, а ријеч је о Болоњском процесу.
"Тражили су сасвим нова понашања. Либерализовали су сферу високог образовања. Доживјели смо најезду регистрације приватних факултета и издавање квалитета наставе", указао је Додик.
Он је додао да је то био тренутак у коме је универзитет могао да се изгуби у нелојалног конкуренцији која је наметнута.
"Међутим, захваљујући универзитетима у Бањалуци и у Источном Сарајеву ми смо задржали ниво и стандард. На бази тога што они данас раде ми морамо да направимо нове спецификације и стандарде које морају да испуне све високошколске установе", рекао је Додик.
Он је истакао да су јавни унивезитети у Српској, уз подршку институција, обезбиједили критеријуме и дигнитет високог образовања у Републици.
"Знамо сви да је било довољно да одете у Широки Бријег, проведете три дана, и добијете факултетску диплому. Онда се појавите у Српској и хоћете радно мјесто високообразованог. То су све ствари са којима смо се борили. То је убијало и морал наставног особља на факултетима, али и студената да студирају. Све смо то побиједили. Данас имамо универзитете у Бањалуци и Источном Сарајеву који служе за понос овог друштва", рекао је Додик.
Додик је честитао 50 година рада Универзитета у Бањалуци и пожелио свим запосленим успјешне и наредне јубилеје.
"Кључно је да је Универзитет остварио врхунско начело, а то је да је аутономан и да у том погледу структуре Универзитета предузимају све наопходне мјере како би се постигла што је могуће боља регионална и међународна репутација", рекао је Додик.
Он је истакао да Република Српска високо образовање доживљава као инвестицију у будућност.
"Због тога је Универзитет у Бањалуци, једнако као и Универзитет у Источном Сарајеву, дио свих наших напора да обезбиједимо што бољу логистику у вези са образовањем. То је наш задатак и наставићемо да пружамо адекватну подршку", рекао је Додик, преноси Срна.
