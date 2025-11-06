Logo

Цвијановић: Неуставно вођен судски поступак против Додика

СРНА

06.11.2025

Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић изјавила је да је судски поступак против предсједника Милорада Додика вођен неуставно и ради тога је било очекивано да ће Уставни суд БиХ одбити апелацију његове одбране против пресуде Суда БиХ.

- Они, који су неуставно започели и водили поступак против Додика, морали су ствар да доведу до краја, такође, неуставно. Апелација је била сјајна прилика да се правосуђе извуче из девијације и намјере каквој смо свједочили у посљедње двије и по године од када је трајао поступак и да се понаша у складу са Уставом - рекла је Цвијановићева за Срну.

Цвијановићева је гостујући у новој епизоди подкаста Срне истакла да се сада отвара могућност за даље вођење поступка пред Европским судом за људска права у Стразбуру и изразила очекивање да ће процедура кренути ускоро.

Она је поручила да Република Српска данас има, а убудуће ће стећи још много међународних пријатеља и партнера који разумију њену жељу да има јасну уставну позицију у оквиру БиХ.

- Данас, за разлику од прије 20 година, Република Српска има много пријатеља у свијету са којима може да комуницира, али за разлику од бошњачких колега не радимо то да би злоупотријебили нечију позицију или да бисмо радили против некога. Радимо за оно што је наш искрени циљ – мир, стабилност, да свако ужива у својим правима, а не да се сваког дана борите за реализацију својих уставних права - истакла је Цвијановићева.

Цвијановићева, која је и потпредсједник СНСД-а, каже да је радује што ће у наредној години у Републици Српској доћи до раста плата и пензија, као и предвиђени инвестициони циклус у Српској.

Жељка Цвијановић

