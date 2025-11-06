Минић: Нови вртић за добробит најмлађих и цијеле локалне заједнице

06.11.2025
16:54
Коментари:0
Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић изјавио је данас у Билећи да ће нови вртић у том граду бити на добробит дјеце и цијеле локалне заједнице.
Након полагања камена темељца за изградњу новог вртића, који ће бити изграђен и опремљен средствима која је обезбиједио Кабинет предсједника Републике Српске, Минић је рекао да би било добро да вртић буде завршен до почетка сљедеће школске године и да тада отвори врата за малишане.
"Наши најмлађи су нам најбитнији. И док сам био у Министарству пољопривреде залагао сам се за то свака локална заједница, свако село може обезбиједити својим становницима услове какве имају они који живе у великим градовима. Имам жељу да се види да је наша борба истински за добробит Републике Српске", додао је Минић.
Република Српска
Минић: Прекинут штрајк, радници РиТЕ Угљевик поново на послу
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму