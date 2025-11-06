Logo

Народна скупштина Републике Српске усвојила више закона

06.11.2025

Фото: ATV

Народна скупштина Републике Српске данас је у дану за гласање Шеснаесте редовне сједнице, по хитном поступку, усвојила Закон о допуни Закона о локалној самоуправи, Закон о измјенама Закона о развоју малих и средњих предузећа и Закон о измјенама и допунама Закона о Правобранилаштву Републике Српске.

У редовној скупштинској процедури усвојени су Закон о предшколском васпитању и образовању, Закон о предметима од драгоцјених метала у Републици Српској, Закон о заштити потрошача у Републици Српској, Закон о измјенама и допуни Закона о култури, Закон о измјенама и допунама Закона о метрологији у Републици Српској и Закон о измјенама и допунама Закона о добровољним пензијским фондовима и пензијским плановима.

Усвојен је и Нацрт закона о рачуноводству и ревизији Републике Српске, уз прихваћен Закључак о упућивању овог нацрта закона у стручну расправу, која ће бити спроведена у року од 60 дана, а за чије организовање и спровођење је задужен скупштински Одбор за ревизију.

Народна скупштина усвојила је и Извјештај о раду и пословању Гарантног фонда Републике Српске а. д. Бањалука за 2024. годину, као и Извјештаје Фискалног савјета Републике Српске: Извјештај о спровођењу Закона о фискалној одговорности у Републици Српској за 2024. годину, Извјештај о раду за период 1.1 - 31. 12. 2024. године.

Шеснаеста редовна сједница Народне скупштине Републике Српске биће настављена у уторак, 11. новембра 2025. године, у 10 часова.

Преостале тачке дневног реда Шеснаесте редовне сједнице:

14. Извјештаји Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске: а) Извјештај о проведеној финансијској ревизији Консолидованог годишњег финансијског извјештаја за кориснике буџета Републике Српске за период 1. 1 – 31. 12. 2024. године; б) Годишњи ревизорски извјештај за 2025. годину,

15. а) Извјештај о раду Републичке комисије за утврђивање сукоба интереса у органима власти Републике Српске за 2024. годину; б) Извјештај о раду Комисије за жалбе за 2024. годину,

16. Извјештај о раду Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске за 2024. годину,

17. Информација о активностима институција Републике Српске и представника из Републике Српске у заједничким институцијама БиХ у вези са намјерама Републике Хрватске да одлаже радиоактивни и нуклеарни отпад на локацији Трговска гора,

18. Приједлог одлуке о прихватању задужења Републике Српске код Свјетске банке – Међународне банке за обнову и развој по Пројекту одрживе, интегрисане и безбједне путне инфраструктуре (97800 – BA),

19. Избор и именовања.

