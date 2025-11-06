Logo

Шеранић: Влада Српске дала сагласност да Гас-Рес преузме Комсар

Извор:

АТВ

06.11.2025

10:56

Коментари:

1
Шеранић: Влада Српске дала сагласност да Гас-Рес преузме Комсар
Фото: Ustupljena fotografija

Влада Републике Српске дала је сагласност на коначни уговор да предузеће Гас-Рес преузме компанију Комсар, рекао је потпредсједник Владе Српске Ален Шеранић.

Шеранић је подсјетио да су претходно била два предуговора која су реализована, а да је Влада данас дала сагласност на приједлог рјешења о одобравању промјене власничке структуре концесионара Комсар енерџи Република Српска.

влада рс прес

Република Српска

Одржана сједница Владе Српске, ево шта је све одлучено

"Влада Републике Српске је у функцији скупштине Гас-Реса дала сагласност на нацрт Уговора о преносу удјела у друштву „COMSAR ENERGY REPUBLIKA SRPSKA" д.о.о. Бања Лука, између сувласника СОMSAR ENERGY GROUP LIMITED, Кипар, предузећа за гасне пројекте Гас-Рес ДОО Бањалука и Министарства финансија Републике Српске, саопштено је раније из Владе.

Подијели:

Тагови:

Ален Шеранић

GAS-RES

Коментари (1)
Large banner

Више из рубрике

Стигло обавјештење МУП-а: Нема разлога за узнемиреност

Република Српска

Стигло обавјештење МУП-а: Нема разлога за узнемиреност

49 мин

0
Одржана сједница Владе Српске, ево шта је све одлучено

Република Српска

Одржана сједница Владе Српске, ево шта је све одлучено

52 мин

0
Настављена сједница Народне скупштине, ево о чему расправљају посланици

Република Српска

Настављена сједница Народне скупштине, ево о чему расправљају посланици

1 ч

0
РиТЕ-Угљевик

Република Српска

АТВ сазнаје: Смијењен Цвијетиновић са мјеста директора РиТЕ Угљевик

13 ч

5
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

11

41

Добра вијест: Ево када креће исплата пензија у Српској

11

39

Ево како пун Мјесец утиче на тијело, психу и друштво

11

37

Пакао за Партизан пред Олимпијакос: Два лидера тима не путују у Атину!

11

37

Знали су да је Дом пензионера у Тузли „потенцијално опасан“?

11

33

Благојевић: Зашто су потребни "пријевремени избори"?

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner