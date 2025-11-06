Шеранић: Влада Српске дала сагласност да Гас-Рес преузме Комсар

Извор:
АТВ
06.11.2025
10:56
Влада Републике Српске дала је сагласност на коначни уговор да предузеће Гас-Рес преузме компанију Комсар, рекао је потпредсједник Владе Српске Ален Шеранић.
Шеранић је подсјетио да су претходно била два предуговора која су реализована, а да је Влада данас дала сагласност на приједлог рјешења о одобравању промјене власничке структуре концесионара Комсар енерџи Република Српска.
"Влада Републике Српске је у функцији скупштине Гас-Реса дала сагласност на нацрт Уговора о преносу удјела у друштву „COMSAR ENERGY REPUBLIKA SRPSKA" д.о.о. Бања Лука, између сувласника СОMSAR ENERGY GROUP LIMITED, Кипар, предузећа за гасне пројекте Гас-Рес ДОО Бањалука и Министарства финансија Републике Српске, саопштено је раније из Владе.
