Logo

Настављена сједница Народне скупштине, ево о чему расправљају посланици

Извор:

АТВ

06.11.2025

10:11

Коментари:

0
Настављена сједница Народне скупштине, ево о чему расправљају посланици
Фото: АТВ

Сједница Народне скупштине Републике Српске настављена је данас расправом о извјештају Фискалног савјета и Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске за прошлу годину.

Посланици ће разматрати и извјештај о раду Републичке комисије за утврђивање сукоба интереса у органима власти Српске за прошлу годину, као и извјештај о раду Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске за 2024. годину.

На дневном реду је и Информација о активностима институција Републике Српске и представника из Републике Српске у заједничким институцијама БиХ у вези са намјерама Хрватске да одлаже радиоактивни и нуклеарни отпад на локацији Трговска гора.

Биће разматран и приједлог одлуке о прихватању задужења Републике Српске код Свјетске банке – Међународне банке за обнову и развој по Пројекту одрживе, интегрисане и безбједне путне инфраструктуре.

Подијели:

Таг:

Народна скупштина Републике Српске

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

РиТЕ-Угљевик

Република Српска

АТВ сазнаје: Смијењен Цвијетиновић са мјеста директора РиТЕ Угљевик

13 ч

5
Додик: Очекујем да надзорни одбор РиТЕ "Угљевик" у току ноћи смијени управу и именује нову

Република Српска

Додик: Очекујем да надзорни одбор РиТЕ "Угљевик" у току ноћи смијени управу и именује нову

13 ч

6
Ћурић понудио помоћ након трагедије у Дому пензионера

Република Српска

Ћурић понудио помоћ након трагедије у Дому пензионера

14 ч

0
Одбијањем апелације, Уставни суд БиХ угрозио уставност и владавину права

Република Српска

Одбијањем апелације, Уставни суд БиХ угрозио уставност и владавину права

16 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

11

41

Добра вијест: Ево када креће исплата пензија у Српској

11

39

Ево како пун Мјесец утиче на тијело, психу и друштво

11

37

Пакао за Партизан пред Олимпијакос: Два лидера тима не путују у Атину!

11

37

Знали су да је Дом пензионера у Тузли „потенцијално опасан“?

11

33

Благојевић: Зашто су потребни "пријевремени избори"?

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner