Настављена сједница Народне скупштине, ево о чему расправљају посланици

Извор:
АТВ
06.11.2025
10:11
Коментари:0
Сједница Народне скупштине Републике Српске настављена је данас расправом о извјештају Фискалног савјета и Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске за прошлу годину.
Посланици ће разматрати и извјештај о раду Републичке комисије за утврђивање сукоба интереса у органима власти Српске за прошлу годину, као и извјештај о раду Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске за 2024. годину.
На дневном реду је и Информација о активностима институција Републике Српске и представника из Републике Српске у заједничким институцијама БиХ у вези са намјерама Хрватске да одлаже радиоактивни и нуклеарни отпад на локацији Трговска гора.
Биће разматран и приједлог одлуке о прихватању задужења Републике Српске код Свјетске банке – Међународне банке за обнову и развој по Пројекту одрживе, интегрисане и безбједне путне инфраструктуре.
