Додик: Очекујем да надзорни одбор РиТЕ "Угљевик" у току ноћи смијени управу и именује нову

СРНА

05.11.2025

21:57

Додик: Очекујем да надзорни одбор РиТЕ "Угљевик" у току ноћи смијени управу и именује нову
Фото: АТВ

Предсједник Милорад Додик очекује да Надзорни одбор Рудника и Термоелектране "Угљевик" у току ноћи смијени управу и именује нову.

"Једнако тако очекујем од надлежних безбједносних органа да испитају све оне који су незаконито извршили диверзију и минирање производње у РиТЕ `Угљевик`", навео је Додик на друштвеној мрежи "Икс".

Трактор

Хроника

Тракториста ударио дјевојчицу (6), дијете хитно превезено у болницу

Он је позвао раднике да се врате на свој редовни посао.

"Све друге ствари које су важне за функционисање ријешићемо у догледно вријеме", истакао је Додик.

Милорад Додик

RiTE Ugljevik

23

01

Држављанин БиХ осуђен због инцидента у којем је Аустријанац изгубио живот

22

53

АТВ сазнаје: Жарко Новаковић нови директор РиТЕ Угљевик

22

30

ФИФА казнила Фудбалски савез Србије са 87.500 франака

22

29

АТВ сазнаје: Смијењен Цвијетиновић са мјеста директора РиТЕ Угљевик

22

15

Тешка несрећа у Хрватској: Један младић погинуо, двојица повријеђена

