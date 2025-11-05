Додик: Очекујем да надзорни одбор РиТЕ "Угљевик" у току ноћи смијени управу и именује нову

Извор:
Предсједник Милорад Додик очекује да Надзорни одбор Рудника и Термоелектране "Угљевик" у току ноћи смијени управу и именује нову.
"Једнако тако очекујем од надлежних безбједносних органа да испитају све оне који су незаконито извршили диверзију и минирање производње у РиТЕ `Угљевик`", навео је Додик на друштвеној мрежи "Икс".
Он је позвао раднике да се врате на свој редовни посао.
"Све друге ствари које су важне за функционисање ријешићемо у догледно вријеме", истакао је Додик.
Очекујем да Надзорни одбор Рудника и Термоелектране Угљевик у току ноћи смијени управу и именује нову.— Милорад Додик (@MiloradDodik) November 5, 2025
Једнако тако очекујем од надлежних безбједносних органа да испитају све оне који су незаконито извршили диверзију и минирање производње у РиТЕ Угљевик.
Позивам раднике да се…
