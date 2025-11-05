Сутра у Црној Гори Дан жалости због трагедије у Тузли

Извор:
СРНА
05.11.2025
21:48
Коментари:0
Влада Црне Горе одлучила је на телефонској сједници да сутра буде дан жалости због страдања 12 особа у пожару у Дому пензионера у Тузли.
На дан жалости, у складу са Законом о државним симболима и Дану државности, заставе ће бити спуштене на пола јарбола на свим зградама државних органа и зградама органа локалне самоуправе и јавних установа, саопштено је из Владе Црне Горе.
Здравље
Људи са овим обољењима никада не би требали јести банане
У складу са Одлуком, на дан жалости на јавним мјестима неће се одржавати програми јавног, културног и забавног карактера, а у угоститељским објектима неће се емитовати музика.
Електронски и други медији дужни су да своје програмске садржаје прилагоде обиљежавању дана жалости.
Свијет
Трамп неће присуствовати самиту Г20 у Јужноафричкој Републици
У пожару који је синоћ захватио седми спрат Дома пензионера у Тузли погинуло је 12 особа, а 40 лица је повријеђено.
Регион
3 ч0
Регион
5 ч0
Регион
6 ч0
Регион
8 ч0
Најновије
Најчитаније
23
01
22
53
22
30
22
29
22
15
Тренутно на програму