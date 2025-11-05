Трамп неће присуствовати самиту Г20 у Јужноафричкој Републици

Извор:
СРНА
05.11.2025
21:41
Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је да неће присуствовати предстојећем самиту Г20 у Јужноафричкој Републици.
Он је додао да Јужноафричка Република уопште не би требало да буде чланица таквих међународних организација.
"Имамо састанак Г20 у Јужноафричкој Републици. Мислим да та држава више не би требало ни да буде у Г20, јер је оно што се тамо догодило лоше. Нећу тамо представљати нашу земљу", рекао је Трамп на Америчком пословном форуму у Мајамију.
Самит Г20 у Јоханесбургу одржаће се 22. и 23. новембра.
То ће бити први самит Г20 одржан у Јоханесбургу у Јужноафричкој Републици и на афричком континенту.
