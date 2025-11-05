Logo

Инфлуенсерка пронађена мртва у кади, сумња се на убиство

05.11.2025

Инфлуенсерка са Тајвана и звезда "Онли Фанс-а" пронађена је мртва у кади хотела у Малезији. Истражиоци сада испитују њену смрт као убиство.

Ирис Хсије (31) пронађена је мртва 22. октобра око 13.40 сати у хотелу у Куала Лумпуру.

Након што је у почетку била класификована као изненадна смрт, истражиоци су у међувремену покренули истрагу убиства, пренијели су локални медији.

Инфлуенсерка, која има више од 540.000 пратилаца на Инстаграму, наводно је била у хотелу са локалним репером Намеве, када је умрла.

Намеве, чије је право име Ви Менг Чи ухапшен је на дан њене смрти због посједовања и употребе дроге, али је пуштен уз кауцију 24. октобра, након што није признао кривицу.

Музичар, познат по реповању о табу темама у Малезији, био је везан лисицама након што су полицајци код њега пронашли таблете екстазија.

Касније је био позитиван на амфетамине, метамфетамин, кетамин и THC, јавио је Би-би-си.

У саопштењу на Инстаграму, Чи је негирао да је користио дрогу и рекао да му је веома жао због смрти инфлуенсерке.

Полиција није именовала Чија као осумњиченог и прикупља снимке надзорних камера и изјаве хотелског особља како би пратила Хсијеве посљедње кретање.

Хсије, позната на платформи "Only Фанс" као "Нурсе Гадес" након што је студирала медицинску негу, имала је 2 милиона пратилаца на друштвеним мрежама и зарађивала је 40 долара мјесечно од претплата на еротској платформи.

Ирис је стигла у Малезију 20. октобра у четвородневну посјету током које је упознала репера.

Локални медији сада пишу да полиција трага за репером након што је случај класификован као убиство.

