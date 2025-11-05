Инфлуенсерка пронађена мртва у кади, сумња се на убиство

Извор:
Телеграф
05.11.2025
20:58
Коментари:0
Инфлуенсерка са Тајвана и звезда "Онли Фанс-а" пронађена је мртва у кади хотела у Малезији. Истражиоци сада испитују њену смрт као убиство.
Ирис Хсије (31) пронађена је мртва 22. октобра око 13.40 сати у хотелу у Куала Лумпуру.
Након што је у почетку била класификована као изненадна смрт, истражиоци су у међувремену покренули истрагу убиства, пренијели су локални медији.
Инфлуенсерка, која има више од 540.000 пратилаца на Инстаграму, наводно је била у хотелу са локалним репером Намеве, када је умрла.
Намеве, чије је право име Ви Менг Чи ухапшен је на дан њене смрти због посједовања и употребе дроге, али је пуштен уз кауцију 24. октобра, након што није признао кривицу.
Музичар, познат по реповању о табу темама у Малезији, био је везан лисицама након што су полицајци код њега пронашли таблете екстазија.
Породица
Вјероучитељ дао јасан одговор: Да ли треба спојити први рођендан и крштење дјетета?
Касније је био позитиван на амфетамине, метамфетамин, кетамин и THC, јавио је Би-би-си.
У саопштењу на Инстаграму, Чи је негирао да је користио дрогу и рекао да му је веома жао због смрти инфлуенсерке.
Полиција није именовала Чија као осумњиченог и прикупља снимке надзорних камера и изјаве хотелског особља како би пратила Хсијеве посљедње кретање.
Хсије, позната на платформи "Only Фанс" као "Нурсе Гадес" након што је студирала медицинску негу, имала је 2 милиона пратилаца на друштвеним мрежама и зарађивала је 40 долара мјесечно од претплата на еротској платформи.
Ирис је стигла у Малезију 20. октобра у четвородневну посјету током које је упознала репера.
Локални медији сада пишу да полиција трага за репером након што је случај класификован као убиство.
Породица
1 ч0
Свијет
1 ч0
Свијет
1 ч0
Свијет
1 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму