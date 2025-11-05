Медицинска сестра инјекцијама убила 10 људи

Извор:
Медицинска сестра која је била задужена за његу пацијената са тешким, неизљечивим обољењима данас је пред њемачким судом осуђена на казну доживотног затвора због убиства 10 пацијената којима је убризгала смртоносне инјекције, као и за покушај убиства још 27 особа.
Тужилаштво је тврдило да је ова медицинска сестра у палијативној служби својим старијим пацијентима убризгавала лијекове против болова или седативе како би себи олакшала рад у ноћној смени, преноси "Ројтерс".
"Утврђено је да је њен злочин посебно тежак", рекао је портпарол суда у Ахену и наговијестио да осуђена медицинска сестра има мале шансе да буде пуштена на слободу након 15 година, колико минимално у затвору морају да проведу осуђеници на доживотне казне у Њемачкој.
Медицинска сестра је починила злочине у периоду од децембра 2023. и маја 2024. године у клиници у близини Ахена у западној Њемачкој.
