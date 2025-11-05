Песков: Разговор Путина и Трампа може бити брзо организован

05.11.2025
19:48
Коментари:0
Нови разговор између руског предсједника Владимира Путина и његовог америчког колеге Доналда Трампа још није планиран, али може бити брзо организован, рекао је портпарол Кремља Дмитриј Песков.
- Не, још не. Али, ако је потребно, ако обје стране сматрају да је прикладно, могуће је то организовати веома брзо - рекао је Песков новинарима одговарајући на питање да ли Путин и Трамп планирају нови разговор.
