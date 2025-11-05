Песков: Разговор Путина и Трампа може бити брзо организован

- Не, још не. Али, ако је потребно, ако обје стране сматрају да је прикладно, могуће је то организовати веома брзо - рекао је Песков новинарима одговарајући на питање да ли Путин и Трамп планирају нови разговор.

Свијет Путин: Не смије се дозволити потресање темеља државе