Logo

Песков: Разговор Путина и Трампа може бити брзо организован

05.11.2025

19:48

Коментари:

0
Песков: Разговор Путина и Трампа може бити брзо организован
Фото: Танјуг/АП

Нови разговор између руског предсједника Владимира Путина и његовог америчког колеге Доналда Трампа још није планиран, али може бити брзо организован, рекао је портпарол Кремља Дмитриј Песков.

- Не, још не. Али, ако је потребно, ако обје стране сматрају да је прикладно, могуће је то организовати веома брзо - рекао је Песков новинарима одговарајући на питање да ли Путин и Трамп планирају нови разговор.

Владимир Путин

Свијет

Путин: Не смије се дозволити потресање темеља државе

Подијели:

Тагови:

Дмитриј Песков

Владимир Путин

Доналд Трамп

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Путин: Не смије се дозволити потресање темеља државе

Свијет

Путин: Не смије се дозволити потресање темеља државе

2 ч

0
Пљачкаши Лувра дјеловали по налогу страних клијената

Свијет

Пљачкаши Лувра дјеловали по налогу страних клијената

2 ч

0
Расте број жртава једног од најјачих тајфуна

Свијет

Расте број жртава једног од најјачих тајфуна

3 ч

0
Медицински техничар осуђен на доживотну робију због убистава пацијената

Свијет

Медицински техничар осуђен на доживотну робију због убистава пацијената

4 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

21

42

Људи са овим обољењима никада не би требали јести банане

21

41

Трамп неће присуствовати самиту Г20 у Јужноафричкој Републици

21

27

Ћурић понудио помоћ након трагедије у Дому пензионера

21

26

Сређивао башту, па угледао необично створење

21

09

Најављен раст плата у Српској за до 10 одсто

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner