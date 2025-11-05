Пљачкаши Лувра дјеловали по налогу страних клијената

Извор:
Осумњичени за пљачку музеја Лувр изјавили су да су дјеловали по наређењу неидентификованих страних клијената, објавио је лист "Ле Паризјен".
Лист пише да су двојица осумњичених, Абдулаје Н. и Ајед Г, рекли током саслушања да су украли непроцјењиве француске крунске драгуље "по наруџбини".
Ајед Г. је први поменуо клијента из иностранства, али није открио име. Абдулаје Н. је касније признао да је дјеловао по наређењу неидентификованих појединаца.
Један од мушкараца је наводно рекао истражиоцима да није схватио да пљачка Лувр, вјерујући да је музеј ограничен на подручје око његове чувене стаклене пирамиде. Други осумњичени је рекао да је мислио да циљају зграду која би недјељом била празна.
Лист истиче да двојица осумњичених нису били мозак пљачке, већ карике у много већем ланцу.
Полиција истражује све могућности у вези са тајном мрежом укључујући организовани криминални ланац, ланац трговине умјетнинама или комбинацију оба.
Лопови су 19. октобра провалили у Лувр и украли девет комада накита из колекције од 23 дјела под називом "Наполеон и царица".
Украдени предмети укључују тијаре, минђуше, огрлице и брошеве који су некада припадали француским краљицама и царицама. Штета настала пљачком процЈењује се на 88 милиона евра. До сада је приведено седам осумњичених. Четворица су оптужена, а троје су пуштени.
