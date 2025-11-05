Расте број жртава једног од најјачих тајфуна

05.11.2025
18:24
Коментари:0
Најмање 85 људи је погинуло, док су стотине хиљада људи напустиле своје домове након удара једног од најјачих тајфуна ове године који је погодио централне Филипине, саопштиле су власти.
Тајфун "Калмаеги" је поплавио читаве градове на најнасељенијем централном острву Себу, гдје је пронађено најмање 49 жртава, 75 људи је нестало, док је 17 повријеђено.
На видео снимцима на друштвеним мрежама виде се људи на крововима кућа, а бујичне воде носе аутомобиле по улицама.
Званични број жртава, који ће вјероватно порасти, укључује шест чланова посаде војног хеликоптера који се срушио на острву Минданао, јужно од Себуа, након што је распоређен да помогне у акцијама спасавања.
