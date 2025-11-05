Још један затвореник грешком пуштен из затвора

05.11.2025
Лондонска полиција покренула је хитну потрагу за тражиоцем азила који је грешком пуштен из затвора, што је други такав случај у кратком временском периоду. Инцидент се догодио само два дана након што је министар правде увео строже провјере како би се спријечили управо овакви пропусти.
Двадесетчетворогодишњи Алжирац грешком је пуштен из затвора Вандсворт у јужном Лондону још прошле сриједе, али је Метрополитска полиција о томе обавјештена тек недјељу дана касније, овог уторка. Према доступним информацијама, мушкарац је служио казну због провале с намјером крађе.
Овај случај догодио се недуго након што је Хадуш Кебату, држављанин Етиопије, случајно пуштен из затвора Челмсфорд, иако је био осуђен за сексуални напад. Кебату је грешком ослобођен 24. октобра, када је требало да буде пребачен у имиграциони притворски центар. Убрзо је ухапшен у сјеверном Лондону и депортован.
Само три дана након Кебатуовог пуштања, министар правде Дејвид Лами најавио је хитно увођење нових, строжих провера и покретање истраге о грешци, којом ће руководити бивша шефица полиције Лин Овенз.
Портпарол Метрополитске полиције потврдио је догађај:
„Убрзо након 13 часова у уторак, 4. новембра, Мет је обавјештен од стране Затворске службе да је затвореник грешком пуштен из затвора ХМП Вандсворт у сриједу, 29. октобра. Затвореник је 24-годишњи Алжирац. Полицајци спроводе хитне истраге како би га лоцирали и вратили у притвор.“
Из Даунинг стрита саопштили су да је реч о „забрињавајућем случају“. Званични портпарол премијера Кира Стармера изјавио је:
„То је неприхватљиво, а околности које су до тога довеле биће детаљно истражене… Јасно је да је ово ситуација у развоју и важно је утврдити све чињенице.“
Нагласио је и да је „једно погрешно пуштање већ превише“ те да ће и овај случај вјероватно бити укључен у ревизију коју води Лин Овенз, пише Гардијан.
