Logo

Још један затвореник грешком пуштен из затвора

05.11.2025

17:01

Коментари:

0
Још један затвореник грешком пуштен из затвора
Фото: Unsplash

Лондонска полиција покренула је хитну потрагу за тражиоцем азила који је грешком пуштен из затвора, што је други такав случај у кратком временском периоду. Инцидент се догодио само два дана након што је министар правде увео строже провјере како би се спријечили управо овакви пропусти.

Двадесетчетворогодишњи Алжирац грешком је пуштен из затвора Вандсворт у јужном Лондону још прошле сриједе, али је Метрополитска полиција о томе обавјештена тек недјељу дана касније, овог уторка. Према доступним информацијама, мушкарац је служио казну због провале с намјером крађе.

Овај случај догодио се недуго након што је Хадуш Кебату, држављанин Етиопије, случајно пуштен из затвора Челмсфорд, иако је био осуђен за сексуални напад. Кебату је грешком ослобођен 24. октобра, када је требало да буде пребачен у имиграциони притворски центар. Убрзо је ухапшен у сјеверном Лондону и депортован.

Само три дана након Кебатуовог пуштања, министар правде Дејвид Лами најавио је хитно увођење нових, строжих провера и покретање истраге о грешци, којом ће руководити бивша шефица полиције Лин Овенз.

Портпарол Метрополитске полиције потврдио је догађај:

DESINGERICA-080925

Сцена

Десингерица: Ја сам директор, Зорици не могу да ћутим

„Убрзо након 13 часова у уторак, 4. новембра, Мет је обавјештен од стране Затворске службе да је затвореник грешком пуштен из затвора ХМП Вандсворт у сриједу, 29. октобра. Затвореник је 24-годишњи Алжирац. Полицајци спроводе хитне истраге како би га лоцирали и вратили у притвор.“

Из Даунинг стрита саопштили су да је реч о „забрињавајућем случају“. Званични портпарол премијера Кира Стармера изјавио је:

„То је неприхватљиво, а околности које су до тога довеле биће детаљно истражене… Јасно је да је ово ситуација у развоју и важно је утврдити све чињенице.“

Нагласио је и да је „једно погрешно пуштање већ превише“ те да ће и овај случај вјероватно бити укључен у ревизију коју води Лин Овенз, пише Гардијан.

Подијели:

Таг:

zatvorenik

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Десингерица: Ја сам директор, Зорици не могу да ћутим

Сцена

Десингерица: Ја сам директор, Зорици не могу да ћутим

2 ч

0
Двије генерације Игњатића у служби МУП-а Републике Српске

Друштво

Двије генерације Игњатића у служби МУП-а Републике Српске

2 ч

0
Хорор у Србији: Син (40) јастуком гушио мајку

Хроника

Хорор у Србији: Син (40) јастуком гушио мајку

2 ч

0
Три хороскопска знака којима живот креће набоље од 5. новембра

Занимљивости

Три хороскопска знака којима живот креће набоље од 5. новембра

2 ч

0

Више из рубрике

Пољубио предсједницу у врат и покушао да јој додирне груди

Свијет

Пољубио предсједницу у врат и покушао да јој додирне груди

2 ч

0
Очекује се пресуда за убиство Ане Волш: Познато када ће се Брајан Волш наћи пред судом

Свијет

Очекује се пресуда за убиство Ане Волш: Познато када ће се Брајан Волш наћи пред судом

2 ч

0
Њемачка: 18 ухапшених због онлајн преваре и прања новца

Свијет

Њемачка: 18 ухапшених због онлајн преваре и прања новца

4 ч

0
Астронаути из Кине не могу на Земљу због оштећења свемирског брода

Свијет

Астронаути из Кине не могу на Земљу због оштећења свемирског брода

6 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

19

09

Одбијањем апелације, Уставни суд БиХ угрозио уставност и владавину права

19

08

Епилог страшне трагедије у Тузли

19

06

Одлука Уставног суда примјер урушавања Дејтонског споразума

19

03

Четири знака која показују да партнер више није заинтересован за везу

18

57

Централне вијести, 05.11.2025.

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner