Њемачка: 18 ухапшених због онлајн преваре и прања новца

Њемачка: 18 ухапшених због онлајн преваре и прања новца
Фото: pexels/Niklas Jeromin

Укупно 18 лица ухапшено је након међународне истраге коју је предводила Њемачка о мрежама за онлајн преваре и прање новца, саопштиле су њемачке власти.

Вјерује се да је у шеми учествовало укупно 44 осумњичених, укључујући шест бивших радника великих њемачких фирми за услуге плаћања.

Њемачка полиција и тужиоци саопштили су да је превара укључивала крађу података о кредитним картицама око 4,3 милиона људи у 193 земље.

Осумњичени су дјелимично користили "фишинг", односно визуелно опонашање легитимнх веб-сајтова, да би украли податке појединаца, а затим су креирали претплатничке налоге на веб-сајтовима за порнографију и упознавање, све уз подршку платних фирми.

У саопштењу се наводи да су на тај начин причинили штету у вриједности већој од 300 милиона евра.

Дом пензионера Тузла

Хроника

Објављен снимак Дома пензионера у Тузли након апокалиптичних призора

"Можемо да видимо како изгледа финансијски криминал у 2025. години. Он је међународни, дигиталан и заснован на сарадњи", рекао је Данијел Телесклаф, шеф њемачке Јединице за финансијску обавјештајну службу.

Званичници нису објавили детаље о ухапшенима, али су саопштили да су координисани претреси обављени у Њемачкој, Италији, Канади, Луксембургу, Холандији, Сингапуру, Шпанији, САД и на Кипру.

