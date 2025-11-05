Њемачка: 18 ухапшених због онлајн преваре и прања новца

Извор:
СРНА
05.11.2025
14:30
Укупно 18 лица ухапшено је након међународне истраге коју је предводила Њемачка о мрежама за онлајн преваре и прање новца, саопштиле су њемачке власти.
Вјерује се да је у шеми учествовало укупно 44 осумњичених, укључујући шест бивших радника великих њемачких фирми за услуге плаћања.
Њемачка полиција и тужиоци саопштили су да је превара укључивала крађу података о кредитним картицама око 4,3 милиона људи у 193 земље.
Осумњичени су дјелимично користили "фишинг", односно визуелно опонашање легитимнх веб-сајтова, да би украли податке појединаца, а затим су креирали претплатничке налоге на веб-сајтовима за порнографију и упознавање, све уз подршку платних фирми.
У саопштењу се наводи да су на тај начин причинили штету у вриједности већој од 300 милиона евра.
"Можемо да видимо како изгледа финансијски криминал у 2025. години. Он је међународни, дигиталан и заснован на сарадњи", рекао је Данијел Телесклаф, шеф њемачке Јединице за финансијску обавјештајну службу.
Званичници нису објавили детаље о ухапшенима, али су саопштили да су координисани претреси обављени у Њемачкој, Италији, Канади, Луксембургу, Холандији, Сингапуру, Шпанији, САД и на Кипру.
