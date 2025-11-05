Logo

Влаховић у елитном друштву

05.11.2025

14:18

Фото: Таnjug

Српски фудбалер Душан Влаховић је постигао гол за Јувентус у ремију против Спортинга.

Одлично се кретао српски нападач и нашао се на правом мјесту да испрати пас Тирама и спроведе га у мрежу десном ногом.

То је био девети погодак за Влаховића откако је стигао у Јувентус у Лиги шампиона, а самим је ту и један занимљив податак.

Наиме, на узорку од 20 утакмица у најелитнијем клупском такмичењу, у посљедњих 20 година, већи број погодака имају само Кристијано Роналдо (12) и Гонсало Игуаин (10).

Задовољни су у Јувентусу партијама Душана Влаховића, иако му истиче уговор на крају сезоне, то се нимало не осјећа у његовом приступу и раду. Видјећемо каква га будућност чека наредних мјесеци.

Dusan Vlahović

Juventus

