Митровић први пут проговорио о Пиксијевом одласку

Српски репрезентативац Александар Митровић, први пут је прокоментарисао одлазак Драгана Стојковића Пиксија са мјеста селектора Србије, рекавши да је урадио неке добре ствари са репрезентацијом.
Он је у интервјуу за "Флакскоре" истакао да је Пикси имао несрећан крај, с обзиром да је са националним тимом урадио неке добре ствари. Ипак, Митровић је подвукао да ће нови селектор имати добар тим и да сада сви гледају унапријед.
- Несрећан крај за њега, јер је урадио неке стварно добре ствари са репрезентацијом. Играли смо на Свјетском првенству, па на Европском првенству послије више од 20 година. Мислим да чак има највише побједа од свих селектора у историји наше репрезентације. Наравно, имали смо и неке лоше дијелове током нашег заједничког путовања, али то је фудбал, то је живот. Захвални смо му на свему, ипак сада гледамо унапријед. Нови селектор ће имати добар тим са талентованим младим играчима. Видјећемо шта ће бити - почео је Митровић.
Митровић се и даље нада путу на Мундијал, али је свјестан да је Србија испустила неке бодове које није смјела, као и да "орлове" сада чекају две тешке утакмице.
- Надам се путу на Мундијал, али више ништа не зависи од нас. Испустили смо неке бодове које нисмо смели и сада нас чекају двије тешке утакмице против Летоније и поготово против Енглеске. Морамо да пробамо да извучемо најбоље могуће резултате да бисмо остали „живи“ и да бисмо појурили екипе испред нас. Мислим да имамо добар тим, добре младе играче и већ смо остварили неке велике ствари раније. Ако будемо имали и најмању шансу, борићемо се и видјећемо шта ће се догодити - закључио је Митровић.
