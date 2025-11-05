Logo

Митровић први пут проговорио о Пиксијевом одласку

Извор:

Информер

05.11.2025

13:37

Коментари:

0
Митровић први пут проговорио о Пиксијевом одласку
Фото: Танјуг/АП

Српски репрезентативац Александар Митровић, први пут је прокоментарисао одлазак Драгана Стојковића Пиксија са мјеста селектора Србије, рекавши да је урадио неке добре ствари са репрезентацијом.

Он је у интервјуу за "Флакскоре" истакао да је Пикси имао несрећан крај, с обзиром да је са националним тимом урадио неке добре ствари. Ипак, Митровић је подвукао да ће нови селектор имати добар тим и да сада сви гледају унапријед.

- Несрећан крај за њега, јер је урадио неке стварно добре ствари са репрезентацијом. Играли смо на Свјетском првенству, па на Европском првенству послије више од 20 година. Мислим да чак има највише побједа од свих селектора у историји наше репрезентације. Наравно, имали смо и неке лоше дијелове током нашег заједничког путовања, али то је фудбал, то је живот. Захвални смо му на свему, ипак сада гледамо унапријед. Нови селектор ће имати добар тим са талентованим младим играчима. Видјећемо шта ће бити - почео је Митровић.

Митровић се и даље нада путу на Мундијал, али је свјестан да је Србија испустила неке бодове које није смјела, као и да "орлове" сада чекају две тешке утакмице.

Тузла Дом пензионера пожар 2

Друштво

Дом пензионера у Тузли међу најскупљим у БиХ

- Надам се путу на Мундијал, али више ништа не зависи од нас. Испустили смо неке бодове које нисмо смели и сада нас чекају двије тешке утакмице против Летоније и поготово против Енглеске. Морамо да пробамо да извучемо најбоље могуће резултате да бисмо остали „живи“ и да бисмо појурили екипе испред нас. Мислим да имамо добар тим, добре младе играче и већ смо остварили неке велике ствари раније. Ако будемо имали и најмању шансу, борићемо се и видјећемо шта ће се догодити - закључио је Митровић.

(информер)

Подијели:

Тагови:

Dragan Stojković Piksi

Aleksandar Mitrović

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Нудећи подстицаје преварант оштетио пољопривреднике за 14.700 КМ

Хроника

Нудећи подстицаје преварант оштетио пољопривреднике за 14.700 КМ

2 ч

0
Министарство упозорава: Ко пали њиве – губи субвенције!

Србија

Министарство упозорава: Ко пали њиве – губи субвенције!

3 ч

0
Додик: Уставни суд је срушио уставе Републике Српске и БиХ

Република Српска

Додик: Уставни суд је срушио уставе Републике Српске и БиХ

3 ч

0
Нови скандал у Сарајеву: Сада им сметају израелски клубови, "грађани" покушали упасти на сједницу Владе

БиХ

Нови скандал у Сарајеву: Сада им сметају израелски клубови, "грађани" покушали упасти на сједницу Владе

3 ч

3

Више из рубрике

Роналдо најавио да ускоро завршава каријеру

Фудбал

Роналдо најавио да ускоро завршава каријеру

4 ч

0
Одржана комеморација Младену Жижовићу

Фудбал

Одржана комеморација Младену Жижовићу

5 ч

0
Тен Хаг се враћа у Премијер лигу?

Фудбал

Тен Хаг се враћа у Премијер лигу?

7 ч

0
Душан Влаховић

Фудбал

Влаховић донио бод Јувентусу – Бајерн и послије Париза перфектан

16 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

16

07

Цвијановић: Охрабрити унутрашњи дијалог као једини пут ка деескалацији кризе

16

05

Сутра дан жалости у Тузли

16

04

Огласили се из ФЗО Српске о пренаталним тестовима

15

57

Влада Републике Српске сутра о Нацрту закона о туризму

15

52

Нова пресуда Кецмановићима: Ево колико новца морају да исплате

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner