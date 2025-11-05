Logo

Дом пензионера у Тузли међу најскупљим у БиХ

05.11.2025

13:36

Коментари:

0
Дом пензионера у Тузли међу најскупљим у БиХ
Фото: Anadolija

Након трагедије у Дому пензионера Тузла гдје је у пожару погинуло 11 особа док су десетине повријеђене, нижу се бројна питања, попут оних о стању сигурности, условима, али и надзору над радом таквих установа.

У готово свим установама за старије и изнемогле особе капацитети су попуњени, а свим њима су заједничке листе чекања, међу којима су најдуже оне за смјештај непокретних особа.

Нажалост, у Дому пензионера Тузла, пожар је избио, управо, на одјелу гдје су смјештене непокретне особе.

С друге стране, Дом пензионера Тузла је словио као један од најскупљих у држави. С новим цјеновником чија је примјена почела у фебруару ове године, цијене смјештаја и осталих услуга су скочиле за скоро 30 посто.

Пожар у Тузли

Хроника

Ватрогасац о пожару у Тузли: Ово нисам доживио у 30 година рада

Тако од фебруара покретни корисници у двокреветној соби плаћају смјештај 1.050 КМ умјесто дотадашњих 820 КМ, а полупокретни и непокретни 1.450 КМ, док је та цијена раније била 1.100 КМ.

Цијене смјештаја за оне који болују од свих облика деменције, Паркинсонове и Алзхајмерове болести мјесечно кошта 1.450 КМ у двокреветној соби, а 1.650 КМ у једнокреветној.

Дом пензионера Тузла

Друштво

Огласили се из УКЦ Тузла о трагедији у Дому пензионера

Поређења ради, цијене смјештаја у Геронтолошком центру Сарајево крећу се у распону од 700 КМ за покретне, 850 КМ непокретне, а 1.000 КМ је смјештај у једнокреветним собама.

У Центру за старе и изнемогле особе Мостар, цијена смјештаја за покретне кориснике је 900 КМ, умјесто 750 КМ, колико је била прије три мјесеца, а за непокретне 1.100 КМ у односу на претходних 900 КМ, преноси Аваз.

Подијели:

Тагови:

Tuzla

Dom penzionera

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Директор Дома пензионера у Тузли поднио оставку након језиве трагедије

Градови и општине

Директор Дома пензионера у Тузли поднио оставку након језиве трагедије

6 ч

1
Цвијановић: Дубоко сам потресена трагедијом у Тузли, осјећам тугу због изгубљених живота

БиХ

Цвијановић: Дубоко сам потресена трагедијом у Тузли, осјећам тугу због изгубљених живота

7 ч

0
Расте број жртава у Тузли, број прешао 10

Хроника

Расте број жртава у Тузли, број прешао 10

8 ч

2
Саво Минић понудио помоћ Тузли

Друштво

Саво Минић понудио помоћ Тузли

8 ч

0

Више из рубрике

Vakcina

Друштво

За пацијенте из ризичних група 400 доза вакцина против грипа

3 ч

0
Огласили се из УКЦ Тузла о трагедији у Дому пензионера

Друштво

Огласили се из УКЦ Тузла о трагедији у Дому пензионера

6 ч

0
Туга до неба! Преминуо Петар Шарић

Друштво

Туга до неба! Преминуо Петар Шарић

8 ч

1
Данас претежно сунчано вријеме, температура до 19 степени

Друштво

Данас претежно сунчано вријеме, температура до 19 степени

8 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

16

16

Вјештачка интелигенција стиже у ''Гугл мапе''

16

07

Цвијановић: Охрабрити унутрашњи дијалог као једини пут ка деескалацији кризе

16

05

Сутра дан жалости у Тузли

16

04

Огласили се из ФЗО Српске о пренаталним тестовима

15

57

Влада Републике Српске сутра о Нацрту закона о туризму

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner