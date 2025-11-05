Дом пензионера у Тузли међу најскупљим у БиХ

05.11.2025
13:36
Коментари:0
Након трагедије у Дому пензионера Тузла гдје је у пожару погинуло 11 особа док су десетине повријеђене, нижу се бројна питања, попут оних о стању сигурности, условима, али и надзору над радом таквих установа.
У готово свим установама за старије и изнемогле особе капацитети су попуњени, а свим њима су заједничке листе чекања, међу којима су најдуже оне за смјештај непокретних особа.
Нажалост, у Дому пензионера Тузла, пожар је избио, управо, на одјелу гдје су смјештене непокретне особе.
С друге стране, Дом пензионера Тузла је словио као један од најскупљих у држави. С новим цјеновником чија је примјена почела у фебруару ове године, цијене смјештаја и осталих услуга су скочиле за скоро 30 посто.
Хроника
Ватрогасац о пожару у Тузли: Ово нисам доживио у 30 година рада
Тако од фебруара покретни корисници у двокреветној соби плаћају смјештај 1.050 КМ умјесто дотадашњих 820 КМ, а полупокретни и непокретни 1.450 КМ, док је та цијена раније била 1.100 КМ.
Цијене смјештаја за оне који болују од свих облика деменције, Паркинсонове и Алзхајмерове болести мјесечно кошта 1.450 КМ у двокреветној соби, а 1.650 КМ у једнокреветној.
Друштво
Огласили се из УКЦ Тузла о трагедији у Дому пензионера
Поређења ради, цијене смјештаја у Геронтолошком центру Сарајево крећу се у распону од 700 КМ за покретне, 850 КМ непокретне, а 1.000 КМ је смјештај у једнокреветним собама.
У Центру за старе и изнемогле особе Мостар, цијена смјештаја за покретне кориснике је 900 КМ, умјесто 750 КМ, колико је била прије три мјесеца, а за непокретне 1.100 КМ у односу на претходних 900 КМ, преноси Аваз.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму