За пацијенте из ризичних група 400 доза вакцина против грипа

05.11.2025
У Дому здравља "Козма и Дамјан" у Козарској Дубици данас је почела вакцинација против сезонског грипа, а ова установа на располагању има 400 доза бесплатних вакцина које је за пацијенте из ризичних група обезбиједио Фонд здравственог осигурања Републике Српске.
Из Дома здравља је саопштено да ће се од петка, 7. новембра, бесплатна вакцинација против сезонског грипа вршити и у амбулантама породичне медицине у Кнежици, Међувођу и Драксенићу од 8.00 до 14.00 часова.
Право на бесплатну вакцину имају пацијенти на хемодијализи, они који болују од шећерне болести-инсулински зависни, пацијенти лијечени кардиохируршким методама, односно са уграђеним стентом, пацијенти којима је рађена балон дилатација, те са уграђеним пејсмејкером.
Бесплатну вакцину имају право да приме ХИВ позитивна лица и пацијенти обољели од сиде, дјеца лијечена од реуматске грознице са промјенама на срцу, дјеца обољела од цистичне фиброзе плућа, особе које болују од мишићне дистрофије и мултипле склерозе и оне које су завршиле са примањем хемотерапије и тренутно немају клиничке знакове болести.
Вакцинација се препоручује свим особама и дјеци старијој од шест мјесеци, а посебно хроничним болесницима, старијима од 65 година, дјеци, здравственим радницима и запосленима у секторима и службама од јавног значаја као што су полиција, просвјета, комунална предузећа.
